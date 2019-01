Východní Čechy - České dráhy posilují o svátku 28. října spoje, na hlavních českých tratích v příštích dnech nabídnou cestujícím o zhruba 5 000 míst více.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„První spoje byly posíleny už v úterý, kapacita bude vyšší také v pondělních ranních vlacích. Posílené spoje se budou týkat hlavních koridorů, ve východních Čechách tedy trati přes Pardubice a Českou Třebovou na Brno a Olomouc,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Pošta. Nejvíce posilových vozů zařadí dopravce v neděli, kdy se budou lidé vracet z prodlouženého víkendu a podzimních prázdnin.

Víkendového provozu dálkových vlaků se však dotkne zejména přechod z letního času na zimní. Letní čas končí v noci ze soboty 29. na neděli 30. října, hodinové ručičky se posunou o hodinu zpět.

„Týká se to celkem šestnácti dálkových vlaků, které budou uprostřed noci čekat na odjezd podle středoevropského času (SEČ). Pokud by vlaky nezůstaly stát, jely by po změně času ve zbytku trasy o hodinu dříve. Regionálních vlaků se změna nedotkne, protože v době změny času žádné nejedou,“ sdělil Pošta.

Na nádraží v Pardubicích tak bude hodinu stát rychlík Excelsior z Košic do Chebu, odjede odsud v 2.27 hodin zimního času. V opačném směru počká tento vlak hodinu ve stanici Česká Třebová, vyjede odsud v 2.16 hodin SEČ.

Vedle dopravních komplikací způsobuje změna času i zdravotní problémy řadě lidí. Energetici přitom už léta upozorňují, že dvojí čas ztratil veškerý energetický a úsporný význam.