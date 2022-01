„Dodavatele dopředu soutěžíme na burze a jsme tak schopni cenu hodně stlačit dolů. Jsou to peníze, které jsme chtěli utratit za opravy chodníků, silnic a další projekty. V minulosti jsme začali šetřit na platech a v jiných oblastech a musíme nyní najít další úspory,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Vyšší ceny energií se odrazily také na cenách vstupného na litomyšlská sportoviště. Od ledna je dražší vstup do haly Jiskra, připlatí si také návštěvníci zimního stadionu. Dospělí nově za bruslení zaplatí 50 korun, děti do15 let 30 korun, což je až o desetikorunu více než v minulých letech. I nadále však platí zlevněné vstupné pro školy ve výši 20 korun na dítě.

Když nebudou dotace, postaví nový domov v Litomyšli developer

Vstupné do bazénu je srovnatelné s okolními městy

Diskutované je zdražení v krytém bazénu, kde dospělí návštěvníci místo 90 korun nově platí 120 korun. „Přijde mi to docela dost peněz, za chvíli to bude stát dvě stovky,“ řekl Jiří Novotný z Litomyšlska.

Jenže cena vstupného do bazénu v Litomyšli je srovnatelná s okolními městy. V Ústí nad Orlicí dospělí platí 115 korun, v Poličce 90 korun a za dvě hodiny 120 korun, v České Třebové 105 korun a ve Svitavách 85 korun. „V krytém bazénu je zdražení vstupného nutné. Každý si musí uvědomit, že když se zdražují energie, tak musí počítat i se zvyšováním cen. Na druhou stranu jsme připraveni zvýšit dotace na sportování,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl.

Děti do tří let mohou i nadále do bazénu zdarma, u ostatních kategorií vstup zdražil od 15 do 20 korun. „Nárůst cen se dotkne i nově zakoupených permanentek, u opakovaného vstupného si zájemci připlatí 200 korun, kreditové permanentky zdraží o 15 korun,“ informoval mluvčí města Michele Vojáček.

S vyšším vstupným do bazénu musí počítat rovněž sportovní oddíly, školy a organizace, které si ho pronajímají. V Litomyšli sportovní kluby platí v městských objektech nájmy, ale také dostávají dotace. „Zdražili jsme haly a navýšení cen je tam významné, ale jsme ochotni navýšit peníze do sportu na děti a mládež. Nechceme, aby se stalo, že si někdo nemůže dovolit sportovat,“ podotkl Brýdl.

Z auta ve Svitavách zmizel trezor na kryptoměnu i doklady. Poznáte hledaného?

Provoz sportovišť stojí město ročně miliony korun. Zimní stadion je otevřený od konce léta do jara a provoz stojí za rok městskou kasu tři miliony korun. Ještě dražší je provoz plaveckého bazénu, který vychází ročně na devět milionů korun. Na čtyři miliony korun vyšel úvěr, ze kterého byl bazén postaven. Dalších asi pět milionů korun činí provozní ztráta.

Co se naopak letos v Litomyšli zvyšovat nemá, je cena vodného a stočného, která i nadále zůstává s daní ve výši 66,83 korun za kubík. Radnice ale nevylučuje, že do budoucna čeká město i toto zdražování. Vyšší cena vody se časem může odrazit na vstupném do bazénu.