Drahá vajíčka ženou lidi za chovateli. Cukráři zdražují

Svitavsko, Orlickoústecko - Nejdřív máslo a teď vejce. Měsíc před Vánoci se zdražuje.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Vejce za tři koruny? Bývávalo. Dnes se cena za jedno vajíčko blíží k šesti korunám. Měsíc před Vánoci se drahé máslo a vejce odrazí i na ceně cukroví. Zemědělci odhadují, že vysoké ceny vydrží do Velikonoc. Na vině jsou aféry v zahraničí.

„O cenách vánočního cukroví jsem rozhodovala v září. Nevěřila jsem, že cena másla poletí tak nahoru. A teď vajíčka. Nebylo by ode mě solidní, abych cukroví zdražila teď, když už mám objednávky,“ říká Anna Taberyová z Domácí cukrárny v Lubné. Naproti tomu ale musela zvýšit ceny zákusků. Vajíčka vždy nakupuje zhruba na měsíc dopředu. „To byla cena ještě na hraně. Za šest korun je vejce drahé, ale co se dá dělat,“ dodává cukrářka. Na Vánoce napeče více než 400 kilogramů cukroví.

Vejce došla

Vysoká cena vajec v obchodech žene lidi k chovatelům na vesnice. Jitka Kratochvílová nabízela plato vajec za devadesát korun a ještě před několika dny hlásila, že vajíček je dost. Dnes už ne. Zájem byl obrovský.

Mnoho lidí telefonuje i na farmu do Hnátnice. „Trochu jsme vejce zdražili. Dodáváme do obchodů a do Prahy. Ze dvora vůbec neprodáváme,“ říká Hana Šilarová z farmy v Hnátnici. Podle jejích slov slepice nesou úměrně ročnímu období, takže nyní méně.

To potvrzuje i Helena Dvořáková z Českotřebovska. „Dříve jsme si dávali vajíčka k snídani a hodně pekli. Musíme se omezovat, slepice nenesou a kupovaná jsou drahá. Blíží se Vánoce, kdy je velká spotřeba do cukroví a vaječného koňaku,“ podotýká žena.

Kupujte česká

Společnost AG Maiwald z Benátek u Litomyšle produkující Arnoštova vajíčka hlásí, že česká vejce jsou. Vyšší ceny jen odráží situaci na evropském trhu, kde je vajec nedostatek. Zvýšila se tak poptávka po českých. „Naše nosnice snesou měsíčně jedenáct milionů vajec, což představuje deset procent české produkce,“ uvedla za společnost Marcela Maiwaldová.

Jako zemědělci nemají z vysokých cen radost a radí lidem, aby žádali u obchodních řetězců česká vejce. Jen tak si spotřebitel zajistí dlouhodobě cenově dostupná a navíc čerstvá vejce. „Na našich farmách v Pohořelicích a Libotenicích se snažíme držet cenu okolo 4,50 korun dle velikosti i před Vánoci,“ dodává Marcela Maiwaldová.

Kdo může za vysoké ceny vajíček? Zemědělci se hájí, že jejich vina to není. Podle nich je nárůst ceny spíše evropská záležitost než domácí. „Zemědělci na vajíčkách dlouhodobě tratili. Vyskočení ceny souvisí zřejmě s aférou v Německu, kde došlo kvůli závadným vejcím k vybíjení chovů drůbeže. Tím vznikla na trhu díra a obchodníci toho hned využili a zvedli ceny. Trochu se bojím, že to bude jako u másla a zemědělci z konečné ceny nebudou mít skoro nic,“ míní ředitel Agrární komory ve Svitavách Josef Gracias.