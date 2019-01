Svitavy – Radnice se vloni pustila do projektu nazvaného Mentorská asistence.

Zuzana Vojtová | Foto: Deník/Květa Korbářová

Studenti ze svitavských středních škol pomáhají školákům, kteří mají problémy s učením. Jednou z nich je také Zuzana Vojtová.

Devatenáctiletá černovláska se do projektu zapojila už v loňském školním roce. V práci pro druhé získává zkušenosti pro své další studium a následnou práci. „Zajímají mě způsoby přístupů k dětem s poruchami učení,“ říká Zuzana Vojtová. Má za sebou rok a půl úspěšné práce. „Vloni jsem se věnovala děvčeti z páté třídy. Opakovala ročník kvůli češtině,“ vzpomíná mentorka Zuzana. Dívce pomáhala s přípravou do školy a s úkoly. V první polovině letošního školního roku trávila volný čas s hochem mongolské národnosti. „Chlapec chodí do druhé třídy a má problémy s učením. Tito lidé mají jiné kořeny. Své zkušenosti jsem měla možnost obohatit o to, že jsem se seznámila s jinou kulturou,“ dodává Zuzana Vojtová.

Studentka nedokáže říci, kdo nebo co je na vině, že se některé děti nerady učí nebo že jim učení nejde. „Těžko soudit. Vnější prostředí má na děti obrovský vliv. Při práci s nimi můžeme odhadnout, jak to v rodině chodí,“ míní mladá žena. Těší ji, že práce se školáky není zbytečná a nese ovoce. „Na této práci je krásné, že se s dětmi skutečně dá pracovat a že vidíme výsledky,“ míní Zuzana Vojtová. Studentka je přesvědčená, že mentorská asistence má budoucnost. Podle ní jsou výsledky u žáků skutečně vidět. Mění se jim způsob vnímání školy, pravidelnou přípravou se zlepšuje jejich prospěch. A právě to je cílem projektu.

Zuzanu Vojtovou v květnu čeká maturita na svitavském gymnáziu, proto se s prací mentora musí rozloučit. „Bylo pro mě lákavé zkusit si v praxi, sama na sobě, jestli na to mám. Něco si můžu načíst. Teprve až to vidím v reálu, pak mohu říci, jestli mi to sedí, nebo jestli se mám zaměřit na něco jiného,“ tvrdí maturantka. Připravuje se na další studium. „Chci se věnovat dětem individuálně. Cesta povede přes psychologii nebo speciální pedagogiku,“ dodala Zuzana Vojtová.