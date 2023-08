/SEZNAM DOBÍJECÍCH STANIC/ Hrad Svojanov, Lukasova zpívající lípa a městské hradby. Ale nejen okolí Poličky nabízí na Svitavsku spoustu možností, kam vyrazit na cyklovýlet. V dnešní době jsou velmi rozšířená elektrokola, která potřebují po určité době znovu nabít. Přinášíme přehled dobíjecích stanic elektrokol na Svitavsku. Podívejte se, kde je najdete.

Mikroregion Poličsko se rozhodl rozšířit místa s nabíjecími stanicemi v obcích. | Foto: Deník/Kristýna Sauerová

Jízda na elektrokole bez „šťávy“ je noční můrou všech cyklistů. Co dělat, když vám bude při výletu baterie hlásit 0 procent? V tom případě můžete využít buď veřejných zásuvek, nebo nabíjecích stanic. Solární nabíjecí stanice při svých cestách můžete nově najít na Svitavsku například v Lubné, Sebranicích, Širokém Dole, Pomezí, Telecí, Korouhvi, Jedlové, Bystrém – Hamry, Květné a Pomezí. Většina umí dobít nejen kolo, ale i mobil a dofouknout pneumatiky.

Mapy dobíjecích stanic najdete ZDE a ZDE

„Nabíjecí stanice má zásuvku. Kdo si chce kolo nabít, musí mít sebou svůj speciální konektor pro své kolo,“ řekl Michael Zdeňka, obchodní zástupce firmy JD Rozhlasy, která vyrábí stanice značky Ledeos. Následně dodal, že využití stanic je zcela zdarma.

Například v obci Květná mají hned dvě nabíjecí stanice. „Za jejich pořízení platil 50 % mikroregion a druhých 50 % obec,“ sdělil starosta obce Květná Petr Škvařil.

Polička má cyklonabíječku, další bude na Svojanově

Čím je nabíjecí stanice vybavená? „Je tam veřejné osvětlení, kompresor, monitorovací zařízení, nabíječka na kolo, mobil, a co je důležité, tak tam připojíte i velkou nabíječku, takže nouzově nabijete i autobaterii,“ přiblížil starosta a dodal, že většinou lidé používají stanici k nafouknutí kol a nabíjení telefonů.

To potvrzuje i cyklista Miloslav z Poličky, který se při svých cyklovýletech u stanice již párkrát zastavil. „Když jsem jel poprvé okolo, zastavil jsem, abych se podíval, co to je. Při té příležitosti jsem si rovnou zkontroloval kola a trochu je dofoukl. Celkově to je dobrý nápad,“ popsal svou zkušenost.

V Poličce, máte možnost využít nabíjecích stanic PowerBox, a to ve dvoře Hotelu Pivovar. Další se nachází přímo na Palackého náměstí. „Nabíjecí stanice je pro šest kol a je umístěna naproti restauraci Plůtek. Provozní doba stanice je podle otevírací doby restaurace Plůtek Polička. Kabely vám půjčí oproti vratné záloze právě v této restauraci,“ uvedla už dříve na toto téma mluvčí města Naděžda Šauerová.

Místa s nabíječkou pro elektrokola na Svitavsku:

Lubná – u posezení naproti obecnímu úřadu

Sebranice – u Moštárny, na koupališti, u přístřešku v lese

Široký Důl – u obecního úřadu

Telecí – na návsi u obchodu

Korouhev – vedle kostela a u přístřešku

Jedlová – u dětského hřiště

Bystré – u autobusové zastávky a Pohostinství u Tušlů (Hamry), Informační centrum Bystré

Květná – u odpočívadla, u vlakové zastávky

Pomezí – u hřiště a kurtů

Polička – Hotel Pivovar Polička, Palackého náměstí

Borová – Sportovní areál Borová

Svojanov – Hrad Svojanov

Březová nad Svitavou – v areálu hřiště, v blízkosti MŠ

Křenov – v blízkosti hostince

Svitavy – Restaurace Astra

Koclířov – Přístřešek Koclířov

Moravská Třebová – zimní stadion, atletický stadion, Knížecí louka

Opatov – Opatovská hospoda

Dolní Újezd – u dětského hřiště č. p. 14

Litomyšl – Sportovní areál Za Sokolovnou, Autokemp Primátor, FotbalPark, Restaurace Veselka Litomyšl, Dům sportu Stratílek, Bowling Bar Peklo