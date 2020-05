V regionu čekají na řidiče uzavírky a objížďky kvůli opravám silnic. Další začala v pondělí v Mikulči, kde je uzavřený most a omezení potrvá až do konce září.

Pro automobily do 3,5 tuny vede objížďka po silnici I/35 s odbočením na silnici I/43 Svitavy – Lačnov a po této silnici pokračuje do Svitav. Trasa objížďky je obousměrná. Řidiči vozidel nad 3,5 tuny musí jet po silnici I/35 s odbočením na silnici I/34 a po této silnici pokračovat do Svitav. Trasa objížďky platí pro oba směry.