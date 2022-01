Vedení pardubického dopravního podniku věří, že se situace rychle zlepší. „S ohledem na pomalý nárůst počtu řidičů v pracovní neschopnosti v uplynulých pěti dnech doufáme, že se situace stabilizuje během 14 dní,“ sdělil ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Podnik počítá i s opačnou variantou. „Kdyby se objevil prudký nárůst pracovní neschopnosti řidičů, budeme muset přistoupit k další redukci počtu spojů a přibydou jízdní řády v režimu letních prázdnin,“ dodal Pelikán.

Kompenzace za neodjeté spoje? Dopravce mlčí, kraj žádá cestující o trpělivost

Změny na linkách městské dopravy trvají do odvolání. „Jakmile se situace stabilizuje, vrátí se doprava k původním jízdním řádům,“ informovala mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

Změna jízdních řádů v kraji přinesla lidem mnoho problémů. Například společnost ČSAD Ústí na Orlicí jezdí podle upraveného letního řádu už od pondělí 17. ledna.

Obec Rychnov na Moravě dokonce musela zaplatit soukromého dopravce, aby se děti dostaly do školy. „Zpráva o změně jízdního řádu nám přišla v pátek 14. ledna odpoledne. V řádu jsme zjistili, že nepojede ranní autobus, který vozí děti do školy do Třebařova. Museli jsme objednat soukromníka. Linku zaplatila obec. Komu pošlu účet, ještě uvidím,“ uvedl starosta Rychnova na Moravě Milan Hána.

Krize v autobusové dopravě pokračuje. Víme, které spoje dnes nevyjedou

Podobný problém řešili také radní v Litomyšli. „Dopravce má problémy s nemocností řidičů, ale podařilo se zjednat nápravu a budou jezdit upravené spoje. Situace bohužel opravdu není jednoduchá, protože fyzicky nemá kdo autobusy řídit,“ sdělil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

V režimu letních jízdních řádů budou autobusy orlickoústecké ČSAD jezdit i nadále. „Bohužel doba nám nepřeje a problém přetrvává. Jsme tak nuceni v režimu letních jízdních řádů pokračovat, a to minimálně dalších 14 dní, ne-li až do konce února. Stále platí, že jsou přidané posilující spoje,“ konstatoval náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Aktuální informace mohou cestující sledovat v aplikace IDS Iredo. „K dispozici je také informační linka na čísle 491 580 333,“ dodala mluvčí Pardubického kraje Pavla Sedláková.

MHD v Pardubicích

Páteřní linky 5, 6, 8/88 a 13 jezdí v režimu školních prázdnin. Pro odjezdy jejich spojů platí zelený sloupec výlepových jízdních řádů.

Provoz linky 4 je pozastaven.

Jízdní řády ostatních linek, včetně víkendového provozu, zůstávají beze změn.