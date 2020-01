Mentálně hendikepovaní sportovci jsou v Krkonoších na zimních speciálních olympijských hrách v Malé Úpě. Ti nejlepší vyrazí reprezentovat Českou republiku na světovou olympiádu.

běžky ilustrační foto | Foto: Deník

Na hrách nechybí ani klienti z Domova na zámku v Bystrém u Poličky. Mezi běžkaři už řadu let závodí i Pavel Urban z Bystrého. Do bílé stopy vyráží pravidelně už třicet let. Doma má už několik medailí a kvalifikoval se i na olympiádu v Kanadě.