Od 3. července do 30. září mohou lidé přidat své podpisy na různých místech po celém kraji.

Od července se v Pardubickém kraji šíří petice na záchranu domácí zdravotní péče. Důvodem je její dlouhodobé podfinancování. Podle zástupců Farní charity České republiky chybí až jedna třetina peněz na tuto službu. Kvůli tomu hrozí její zrušení.

Alespoň 10 tisíc podpisů

Podporu lze vyjádřit i na internetu, podle ředitelky Farní charity Litomyšl to ovšem nestačí. „Mnoho lidí si myslí, že stačí vyjádřit podporu petice na internetu. To bohužel není pravda. Aby se věcí zabývala Poslanecká sněmovna, musíme získat minimálně 10 tisíc podpisů na papírové archy,“ řekla ředitelka litomyšlské charity Věra Dvořáková. Všichni, kdo svůj podpis přidali na internetu, by měli vyhledat jedno z podpisových míst.

Podpisových míst se nachází v celém kraji nespočet. Jen v Litomyšli mohou zájemci podpisový arch najít v Lidovém domě, Jindrově vile, v informačním centru, na faře, kostele Povýšení svatého Kříže a nově na městském úřadě. „Město petici podpořilo. Poskytli jsme prostory, kde se k ní občané mohou přidat,“ řekl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Archy na úřadech

Zároveň lze podpisové archy najít i ve vesnicích, například na obecních úřadech v Němčicích nebo Sloupnici.

„Zatím jsme na centrálu mohli odeslat 43 archů s 566 podpisy, ale ve sběru intenzivně pokračujeme a jsme vděční za každý podpis,“ řekla Věra Dvořáková. Jen Farní charita v Litomyšli v minulém roce ošetřila 417 pacientů, z toho 21 hospicových.

„Naše sestřičky vykonaly 17 540 návštěv. Letos jsme ošetřovali nebo stále ještě ošetřujeme celkem 308 lidí. Toto jsou čísla jen za zdravotní péči, ostatní služby v to nepočítám,“ dodala Dvořáková.

Podepsat petici je možné i na všech pobočkách Oblastní charity Ústí nad Orlicí, které jsou například v Chocni, Lanškrouně, Letohradu nebo Králíkách. Charita Ústí nad Orlicí ročně ošetří okolo 1500 pacientů.

„Již nyní jsme nuceni odmítat některé žadatele, protože nemáme personální kapacity k nim dojíždět. Nejsme totiž schopní konkurovat platům sester v nemocnicích. Pro zvýšení platů na srovnatelnou úroveň by musela hodnota bodu proplácená zdravotními pojišťovnami být 1,47, nyní dostáváme 1,05,“ vysvětlila Markéta Drmotová z Oblastní charity Ústí nad Orlicí.

V poslední době se prý setkávají se zarážejícím přístupem některých zdravotních pojišťoven. „Bohužel se setkáváme s přístupem, kdy odpovědní pracovníci zdravotních pojišťoven nevidí podhodnocení pracovníků v domácí ošetřovatelské službě. Bylo by smutné, kdyby kvůli nedostatku kvalifikovaného personálu nemohli naši spoluobčané zůstat ve svém domácím prostředí a museli by být hospitalizováni, “ sdělila Drmotová. Zatím sesbírala orlickoústecká charita asi 1120 podpisů.

K petici se přidala i Oblastní charita Pardubice, která se stará asi o tisíc klientů ročně. „Petici je možné podepsat na střediscích v Pardubicích a Holicích. Doufám, že podpisů nasbíráme co nejvíce,“ řekla ředitelka charity v Pardubicích Marie Hubálková.

Nové nemocnice

Podle Farní charity ČR by při zániku domácí péče musel stát za několik let vybudovat až deset nových nemocnic pro dlouhodobě nemocné. Zaplatil by tedy nejen jejich výstavbu, ale rovněž provoz. Na zachování domácí zdravotní péče je přitom potřeba 0,3 procenta ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví.

Tereza Ryšanová