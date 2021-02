Domácí hospic svatého Michaela je součástí poličské charity. Sestřičky doprovází nemocné, kteří se blíží ke konci života, i jejich rodiny. V současné době se zvládnou postarat o tři klienty najednou, ale poptávka je dvojnásobná. „Museli jsme často zájemce o hospicovou péči odmítat, ale chystáme změny, které nám umožní zvětšit kapacitu domácího hospice. Oddělíme službu od domácí zdravotní péče. Získali jsme lékaře s atestací v paliativní medicíně, kterého jsme dosud neměli,“ vysvětlila Želmíra Plecháčková z poličské charity.

Průměrná doba péče u hospicových pacientů se pohybuje okolo 15 dní, stejné je to i v Domácím hospicu svatého Michaela v Poličce. „Naším cílem je navýšit kapacitu pro patnáct pacientů v jeden okamžik. A troufnu si říci, že v budoucnu i víc,“ řekla vedoucí hospicu Jitka Kosíková.

Hledá se sestra

Aktuálně hledají do týmu další zdravotní sestru a není to jen nedostatkem zdravotníků kvůli covidu. „Nedostatek sestřiček byl vždy. Teď je o to víc viditelný,“ podotkla Kosíková. Hospic může ulevit i nemocnicím. „Současná situace dává možnost jak nemocným, kteří chtějí strávit závěr života doma, tak nemocnicím, které nemusí mít kapacitu na přijetí pacienta v závěru života pro potíže, které lze zvládnout doma,“ vysvětlila Kosíková.

Právě covidová pandemie proměňuje i péči o klienty hospicu. Pracovníci kombinují terénní a distanční péči. Hospicová služba je navíc 24 hodin na telefonu. „Snažíme se v Poličce distanční a domácí péči kombinovat. Má to svá specifika, více pro nás zdravotníky a tak trochu i pro rodiny a pečující. Ve speciálním návodu si může pečující několikrát prohlédnout, jak jednoduchý úkon udělat a pak třeba se sestřičkou na videohovoru provést,“ uvedla vedoucí hospicu.

Na posílení a rozšíření poskytování služeb hospice je určena převážná část výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. Na kontě má charita v Poličce zatím okolo 730 tisíc korun. Sbírka ale pokračuje dál, zájemci mohou přispívat na účet 66008822/0800, variabilní symbol 77705021.