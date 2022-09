Na trávníku se představili během turnaje nejmenší fotbalisté, dorostenci i muži v exhibičním utkání s ligovými hráči. V dresu Újezdu nastoupil mimo jiné Petr Švancara, Patrik Siegl, Jan Kolář nebo Zdeněk Valnoha. Fanoušky bavil Petr Švancara, který během utkání dokonce odhodil dres, rozběhl se na brankáře a skóroval. Hřiště v Dolním Újezdu má jednu raritu, a to dlouhé schodiště, které vede od kabin na trávník. "Je tu někdo, kdo dělal tyhle schody? To je peklo. Tohle je jediný fotbalový klub na svět, kde o půlce nechceš jít do kabiny," postěžoval si na dlouhé schody Petr Švancara.