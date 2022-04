"Jsou šikovné děti a méně šikovné, ale to bylo vždycky. Mám pocit, že po koroně šikovných ubylo a děti mají problém s fyzickou kondicí a zdatností. Ta doba se podepsala a bude to chtít čas, aby se to vrátilo do normálu. To, že dva roky neměly děti pohyb ve školách, to se bude těžko dohánět," míní Šárka Kašpárková.

Výpadek je podle ní už hodně znát. "Vidím, že dětem dělají problém vytrvalostní disciplíny, kde to je o fyzické kondici, a pak obratnostní dovednosti," dodává atletka, která je bronzovou medailistkou z olympijských her 1996 v Atlantě a mistryní světa z roku 1997.