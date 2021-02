Tradiční masopustní veselí se v Dolním Újezdu uskuteční ve virtuálním prostoru.

„Rozhodli jsme se, že ani několikanásobná vlna koronaviru nezastaví dolnoújezdské masopustní veselí. Je však potřeba určité transformace. Odhození starých stereotypů. Rozhodli jsme se samotného pašíka, vůni jitrniček, pocit naplnění po ochutnání dobrého ovaru i posezení s přáteli umístit na internet,“ uvedli pořadatelé masopustu. V sobotu 13. února se od 19 hodin uskuteční dolnoújezdský E-masopust, a to přes aplikaci Teams. Pořadatelé vyhlásili soutěž o nejlepší masky. V porotě zasedne starosta obce, újezdský kněz a také ředitel základní školy. Zájemci o účast v soutěži měli do pátku nahrát svoji fotografii v masce do sdílené složky. Soutěžit se bude ve třech kategoriích, a to děti do patnácti let, dospělí a rodinné masky. Téma E-masopustu je Selské povstání: Důvody a důsledky!