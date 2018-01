Dohoda s odbory v krajských nemocnicích je na spadnutí

Svitavy – Kolektivní vyjednávání v Nemocnici Pardubického kraje se přiblížilo dohodě. Na úterním jednání došlo dvanáct z třinácti odborových organizací s vedením nemocnice ke shodě. Lékaři a sestry se dočkají navýšení platových tarifů a mezd o deset a nelékařští pracovníci o pět procent. Vedení ustoupilo od původního návrhu, kdy měli lékaři dostat čtyři a sestry pět procent, a souhlasilo s vládou přislíbeným růstem.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

„Zaměstnavatel a přítomní zástupci odborových organizací se dohodli na navýšení mzdových tarifů s platností od 1. února. Na základě předběžné dohody lékaři přislíbili stažení výpovědí z dohod o provedení činnosti. To znamená, že zdravotní péče v pěti krajských nemocnicích bude nadále zajištěna v plném rozsahu jako dosud,“ upřesnil tiskový mluvčí nemocnice Dušan Korel.



Uzavření kolektivní dohody zabránila neúčast předsedy základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ve svitavské nemocnici. Jednání se za svaz účastnila jeho místopředsedkyně Ivana Břeňková.



„Na jednání jsme došli k dohodě, ale nebyli jsme tam všichni. Pan předseda Sís se omlouval s tím, že má dovolenou. Je mi líto, že tam nebyl. Pokud, až se vrátí z hor, bude pan předseda souhlasit, uzavření kolektivní smlouvy by nic nebránilo. Osobně jsem z toho rozčarovaná, protože by všichni měli dostat přidáno deset procent,“ okomentovala jednání Ivana Břeňová.



Nepřítomnost předsedy svitavské odborové organizace svazu rozzlobila lékaře. „To, že na takto důležité jednání nepřijel zástupce třináctého odborového svazu, vnímám jako naprosto nepřiměřené. Měl za sebe poslat místopředsedu nebo pověřit náhradníka,“ říká krajský koordinátor Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů za Pardubický kraj Jaroslav Krsička.



Stále tak i nadále hrozí rušení stovek operací. „Kdo to nezažil, jaký je to pro pacienta, který se připravuje na operaci stres, ten to nepochopí. Je s tím spojena návštěva u několika lékařů, připravuje se sál, materiál, pacient si bere dovolenou… Rozčiluje mně, že o tom, jaká zdravotní péče se bude v Pardubickém kraji poskytovat, bude rozhodovat jeden kuchař,“ zlobí se Jaroslav Krsička. Podle něj jsou lékaři velmi rozhořčení.



Podle doktora Krsičky museli všichni udělat kompromisy. „Je to velký úspěch. Dohoda byla extrémně složitá a vyčerpávající. Jde o zachování rozsahu péče o pacienty. Udělali jsme dva velké ústupky. Množství přesčasových hodin začíná být u lékařů opravdu neúnosné. Požadujeme, aby se to řešilo. Ustoupili jsme i od toho, že nebude přidáno od ledna, jak řekla vláda, ale až od února,“ uzavírá Krsička.