Dobrá zpráva: Autobus z Jevíčka do Brna zase pojede

Vloni v listopadu společnost ICOM transport bez varování zrušila autobusovou linku z Moravské Třebové do Brna. Spoj jezdil desítky let a lidé ho využívali na cestě do práce, do školy nebo k lékaři. Nyní složitě cestují a přestupují. S tím je ale konec. Od března bude zase jezdit z Jevíčka do Brna přímá autobusová linka.

Ze dne na den přišli lidé z Moravskotřebovska a Jevíčska o přímou linku do Brna. Údajně prodělečný spoj zrušila společnost ICOM Transport. Nyní bude spoj zase obnoven. | Foto: mapy.cz

Linka z Moravské Třebové do Brna byla podle vedení společnosti ICOM transport prodělečná. Přesná čísla ale firma nezveřejnila. „O obnově ztrátové linky 680794 Moravská Třebová – Brno neuvažujeme,“ vzkázal tehdy ředitel společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí Radek Kuběnka. Starostové z Jevíčska, Moravskotřebovska a Blanenska se proto spojili a jednali s Jihomoravským krajem o novém spoji. A byli úspěšní. „Od 1. března budou moci obyvatelé obcí v dané oblasti využít tři spoje ráno a tři odpoledne. Vzniknou propojením tří stávajících linek a přidáním dalších odjezdů linky 234 mezi Blanskem a Boskovicemi, abychom minimalizovali vícenáklady na zavedení těchto spojů,“ sdělila senátorka za Blanensko Jaromíra Vítková, která se v regionu zabývá problematikou dopravy. Psali jsme již: Přestupy, výluka, stres... Cesta z Jevíčka do Brna se proměnila v horor V Brně linka skončí v Králově Poli u nádraží, kde je přestup na všechny důležité směry v Brně. Jízdní řád pro autobus, kterým budou lidé jezdit od března z Jevíčka do Brna, ještě není finální. Podle návrhu by měly autobusy z Jevíčka odjíždět ráno vždy ve 4.32, 5.17 a 6.27 hodin. Odpoledne pojede autobus zase zpět, a to ve 14.38, 15.38 a 16.38 hodin. Pojede přes Blansko a Boskovice. Ještě minulý týden se starostové z Jevíčska obávali, že jednání o nové lince nebudou úspěšná. „Bylo to pro nás milé překvapení. Lidé jsou nadšení, je to pro nás opravdu dobrá zpráva,“ řekl jevíčský starosta Dušan Pávek. Předešlý spoj jezdil na trase z Moravské Třebové do Brna, nyní ale bude začínat až v Jevíčku. Jedná se zatím o nouzové řešení, autobus bude jezdit po dobu výluky na železnici mezi Blanskem a Brnem. Autobus do Brna z Jevíčka skončil. Ve středu jel žádaný spoj naposledy „Nicméně chceme s Jihomoravským krajem jednat dál o tom, co bude, až skončí výluka. Linku do Brna využívalo hodně lidí z Jevíčka,“ dodal Pávek. Jihomoravský kraj nyní připravuje jízdní řády pro období po ukončení výluky na trati a jedná s dopravci.

