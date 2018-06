Dobrá adresa v kraji? Litomyšl a Pardubice

Litomyšl a Pardubice se rozrůstají. Jiná města v kraji obyvatele ztrácejí. Nejvíc Moravská Třebová.

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

„Platy máme nižší než v Praze, ale tam jsou zase dražší služby. Litomyšl ale patří mezi pět měst v republice s nejnižším podílem lidí v exekuci, nezaměstnaností a zločinností,“ říká poradce bankovní rady České národní banky Tomáš Havránek, který se do Litomyšle přestěhoval z Prahy.

Počet obyvatel v Litomyšli v roce 2017 vzrostl o 181, a město tak drží druhou příčku v Pardubickém kraji. První jsou Pardubice, kde přibylo 291 lidí. „Říká se, jak je Litomyšl drahá a neatraktivní. Podle statistických údajů ale počet obyvatel roste a díky tomu se zvýší i daňové příjmy. Myslím, že jsme dobrá lokalita pro život,“ domnívá se starosta Radomil Kašpar.

Více lidí, více služeb, víc míst ve školkách… I to má Litomyšl vyřešené. Opravují Lidickou mateřskou školu, kterou rozšíří o jednu třídu. Navíc plánují rekonstrukci Vertexové školky. Rodiče mohou děti dát i do soukromých dětských skupin, jako je Tulipánek.



Lidé míří do Litomyšle hlavně za bydlením, pestrou nabídkou kultury a sportu i infrastruktury. Velký zájem je i o stavební parcely, proto město chystá další pozemky.

Menší parcely, menší domky

Zvažují zainvestování lokality v Husově čtvrti. „Připravují se podklady pro výstavbu malometrážních rodinných domů mezi Husovou čtvrtí a Vertexem. Jde asi o dvacet parcel, přičemž každá má rozlohu asi 500 metrů čtverečních,“ popisuje záměr Antonín Dokoupil, vedoucí odboru rozvoje litomyšlské radnice.

„Myslím, že dnes není hlad po velkých domech za pět nebo šest milionů korun, proto jsme vytvořili menší parcely,“ podotýká starosta Kašpar. Tím ale rozšiřování Litomyšle zdaleka nekončí. Když se představitelé města snažili posunout dálnici D35 co nejdál od Litomyšle, věděli moc dobře, proč to dělají. „V územním plánu máme lokalitu na Lánech, kde by jednou mohlo vyrůst město se dvěma nebo třemi tisíci obyvateli. I proto jsme se snažili dostat dálnici co možná nejdál od města. Jsme s ní za Kornicemi, a to je pro nás pozitivní,“ dodává Radomil Kašpar.

Třebová málo rodí

Zatímco Litomyšl se rozrůstá, opačný problém má Moravská Třebová. Vloni zde ubylo 113 obyvatel.

Málo se tady rodí, hodně umírá. „Úbytek počtu obyvatel je ovlivněn více faktory, mezi které patří i nepříznivý demografický vývoj. Město se snaží stávajícím i novým občanům poskytnout dostatečné možnosti zejména v oblasti bydlení. V současnosti disponuje několika volnými městskými byty. Zároveň udržujeme nízkou cenu pozemků, některé z nich jsou aktuálně připravovány pro výstavbu nových bytových a rodinných domů,“ říká mluvčí města Václav Dokoupil.

Žen je v kraji víc

Statistické údaje za minulý rok přinesly zajímavé informace za celý kraj. Nejmenší obcí podle počtu obyvatel je Želivsko na Svitavsku se 33 usedlíky. Nejobydlenějším městem jsou Pardubice s 90 335 obyvateli. V Pardubickém kraji vloni žilo 518 337 obyvatel, přičemž přes 60 procent z nich bydlelo ve městech. Ženy mají v zastoupení mírnou převahu. V krajské populaci jich je 50,5 procenta.



Obyvatelstvo postupně stárne. Průměrný věk žijících obyvatel byl ke konci loňského roku 42,3 roku, u mužů 40,9 roku a mezi ženami o 2,8 roku více. Ve srovnání s rokem 1991 se ale průměrný věk obyvatel kraje zvýšil o 6,1 roku.



Kde lidé přibyli a naopak ubyli v roce 2017?

Pardubice (+291)

Litomyšl (+181)

Přelouč (+136)



Moravská Třebová (-113)

Česká Třebová (-96)

Vysoké Mýto (-72)

Choceň (-70)