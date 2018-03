Dobový ples s vůní benzínu

Litomyšl – Florbalisté FBC Peaksport završili po dvaadvaceti kolech sezonu v divizní soutěži, konkrétně v její skupině C. Na první pohled v ní udělali poměrně slušnou díru do světa, konečná třetí pozice je pro ně velmi dobrým výsledkem, ale co naplat, bezprostředně po posledním duelu se v jejich řadách rozhostily rozpaky.