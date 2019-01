Pomezí - Zastupitelé obce na Poličsku připravují výstavbu kanalizace.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Karel Pech

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele i toho, kdo by vesnici s více než tisíci obyvateli poskytl úvěr. Starostka Věra Chemišincová se domnívá, že pokud se žádný účastníků výběrového řízení neodvolá, mohli by se stavebníci pustit do díla ještě letos.

„Záleží na počasí. V úvahu pro zahájení stavebních prací připadají měsíce září a říjen. V listopadu zde většinou již chumelí,“ sdělila starostka Věra Chemišincová. Pokud by se některý z účastníků výběrových řízení odvolal, tak vzhledem ke lhůtám by dělníci mohli zahájit práci až na jaře příštího roku. Nejen nad otázkami spojenými s výstavbou kanalizace se sejdou zastupitelé první zářijový den na veřejném zasedání. Investice do stok bude finančně náročná. Vyjde zhruba na sto milionů korun.

Většinu peněz Pomezští získají z dotací, na zbytek si vezmou úvěr.