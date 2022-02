Vysvětlení nabídne až pozornější pohled na tankovací stojan. Omluvenka s nápisem „Stanowisko nieczynne – porucha stroja“ je srozumitelná i těm řidičům, kteří jsou polštinou nepolíbení. „Ale ano, bylo tu dnes tankovat hodně Čechů. Tankovali tak mocně, že nám čerpadlo zadřeli,“ říká s nadsázkou a úsměvem pan Miroslaw, oblečený do firemních barev polského Orlenu, který je „k ruce“ tankujícím řidičům. Litr benzinu Natural zde stojí 5,21, nafta je o dva groše levnější.

OBRAZEM: Návrat devadesátek? Čeští řidiči stojí v Polsku ve dlouhých frontách

Naprosto stejné ceny mají i o sto metrů dále na sousední čerpací stanici Shell. Při včerejším aktuálním kurzu ČNB 5,33 Kč/zl se dal na těchto stanicích pořídit litr Naturalu za cca 27,77 korun a litr nafty ještě o desetník levněji. To je v ostrém kontrastu s čerpací stanicí stejné firmy, která stojí jen o pět kilometrů dál, ale už na české straně hranice – na shellce v Náchodě stojí litr benzinu 36.90 a litr nafty 35,90. Rozdíl devíti korun je už v peněžence hodně viditelný a při naplnění 45 litrové nádrže v ní zůstane o 410 korun více.

Polská vláda v rámci snížení cen energií a proticovidových ekonomických opatření od února snížila DPH u potravin na nulu, hnojiv a plynu na nulu, u pohonných hmot z 23 na 8 procent, u elektřiny a tepla snížila daň z 23 na 5 procent. Vláda ve Varšavě se přechodným opatřením snaží zmírnit dopady inflace, jež je podle prosincových dat Eurostatu v zemí třetí nejrapidnější v EU.

V Polsku se vyplatí nejen tankovat, ale i nakupovat. Svůj podíl na tom má i další část opatření polské vlády, která zcela zrušila DPH na základní potraviny. Poté, co na dalších třech kilometrech jízdy může řidič zvažovat u dalších tří čerpacích stanic kde si natankuje, přijede k obchodu Lidl a oblíbené Biedronce. Síť obchodů s beruškou v logu čeští nakupující mají v oblibě díky vstřícné cenové politice. A proto čeština ve čtvrtečních dopoledních hodinách v obou obchodech dominuje.

„Co je to lopatka?“ dívá se muž s knírkem do chladícícho booxu, kde jsou naskládány balíčky s vepřovou plecí. Stejně jako mnozí další nakupující má v ruce mobil a na kalkulačce přepočátává výhodnost nákupu. Zřejmě je s cenou spokojen, protože do košíku vkládá čtyři balíčky masa. Na odbyt jdou například i pomeranče za cca 15 korun.

Cenový pokles tak markantní ale jako u pohoných hmot u potravin zase není. Podle zaměstnanců prodejny se mléka, sýrů nebo uzenin ceny snížily v přepočtu jen o desítky haléřů, maximálně něco přes korunu.

Výhodné nákupy v Polsku: Benzin za 27 korun, vepřová panenka za čtyřicet

Polské obchody s potravinami, které provozují nadnárodní řetězce, jsou ale plné českých zákazníků už několik posledních let.

Zajímavost:



Zlotý je v tomto týdnu nejslabší v celé historii volné směnitelnosti obou měn, jež se píše od dubna roku 2000. V rámci transformace Česko přijalo režim volného plovoucího kursu v květnu 1997, Polsko pak v dubnu 2000. Pro srovnání, třeba v dubnu 2015 se zlotý prodával za bezmála sedm korun, v roce 2001 dokonce za více než deset korun.

„Aktuální ceny pro porovnání v hlavě úplně nemám, ale vždy to je v celkovém součtu levnější než u nás,“ říká nad polozaplněným vozíkem paní Helena. Z domovského Náchoda to má do polského Lidlu přesně pět kilometrů.

„Na větší nákup jezdíme alespoň jednou týdně. Větší nákup uděláme v Lidlu, ale oběhneme i vedlejší Biedronku,“ zmiňuje, že na velkém nákupu za 1500 korun ušetří nějakou tu stovku. „Nakupujeme tam rádi, chutnají nám mléčné výrobky a líbí se nám výběr ryb. Pokud se zrušení daně promítne ještě více do snížení cen, tak budeme jedině rádi,“ dodává.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy může být v Polsku pro Čechy brzy ještě o něco levněji. „Dopady možného dalšího zhoršení stupňujícího se rusko-ukrajinského konfliktu totiž zasáhnou mezi středoevropskými ekonomikami nejtíživěji tu polskou," vysvětluje, že Polsko je totiž dovozně na Rusku více závislé než Česko.