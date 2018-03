Do knihovny nejen pro čtivo

Moravská Třebová – Novou službu knihovny uvítají zejména děti, ale ani rodičům není zapovězena zábava spočívající ve hraní společenských her. Od března si jich budou moci půjčit stovky.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Petr Sznapka

„Hry si může půjčit každý, kdo předloží svůj čtenářský průkaz, má vůči knihovně vyrovnány všechny závazky a je alespoň rok jejím registrovaným uživatelem. Děti do patnácti let ještě potřebují souhlas zákonného zástupce. Stejně jako knížky si lze hru půjčit na měsíc s možností prodloužení,“ sdělila podmínky půjčení ředitelka knihovny Lenka Greplová.



A jaké hry pro návštěvníky knihovna připravila? Kromě klasických her, jako jsou šachy, Člověče nezlob se, různá pexesa, kostky a puzzle, se návštěvníci mohou těšit také na moderní deskové a stolní hry. Mezi nejoblíbenější patří legendární BANG, Carcassone, Scrabble nebo Krycí jména či Dawak. Seznam všech her je uveden na webových stránkách knihovny.



Není to však jediná novinka pro potěchu čtenářů. „Ještě letos knihovna plánuje svou herní sbírku rozšířit například o oblíbené Activity! a elektronické Albi tužky a knihy,“ dodala ředitelka knihovny.