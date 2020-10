Komplikace na silnici z Litomyšle do České Třebové potrvají delší dobu.

„Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto o prodloužení termínu uzavírky silnicev úseku Vlkov – Zhoř do 25. října. V uzavřeném úseku je povolen provoz linkovým autobusům a dopravní obsluze,“ informoval mluvčí Litomyšle Michele Vojáček. Od 26. října bude provoz veden stavbou, tedy už nebude objízdná trasa přes Pazuchu, Semanín. Od 1. prosince bude silnice uvedena do plného provozu. Až do 15. listopadu také potrvá omezení na silnici z Litomyšle do Višňárů, kde se opravuje most.