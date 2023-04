/FOTO, VIDEO/ V Berlíně zavádí na plovárnách revoluční pravidla. Ženy nebudou muset nosit horní díl plavek. V tuzemsku jim to zatím dovoleno není, snad jen s tichým souhlasem u přírodních koupališť. Nevyjímaje Pardubický kraj. Co si myslíte vy? Hlasujte v anketě na konci článku.

Záběry z krytého bazénu v Ostravě-Porubě, 6.dubna 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Mohou si ženy svléknout horní díl plavek u veřejného bazénu nebo na koupališti? V Berlíně si ženy horní část těla odhalit mohou. Poděkovat za to mohou jedné Němce, která si stěžovala u úřadu ombudsmana, že byla vyvedena z venkovního bazénu poté, kdy se opalovala s odhaleným hrudníkem.

V bazénech v Pardubickém kraji se ale takové povolení zatím neplánuje. Výjimkou mohou být tematicky zaměřené akce, mezi něž patří například orlickoústecké „Nahaté koupání při svíčkách“.

Podle německého listu Berliner Morgenpost souhlasil tamější ombudsman s tím, že v případě odhaleného hrudníku šlo o diskriminaci na základě pohlaví. Úřady následně rozhodly, že zahaleny musí být primárně pohlavní orgány.

Třeba na severu Čech jsou ale plavčíci benevolentnější:

Řediteli Aquacentra Pardubice Jiřímu Vysoudilovi to přijde u nás nepatřičné. „Němci jsou v pohledu na nahotu jiní, občas mi tím přišli až zvláštní. Třeba když se procházeli polonazí po kempu, nebo si přišli svlečení pro občerstvení,“ vybavil si ředitel. U nás prý zatím podobnou iniciativu nezaznamenal.

České ženy a dívky z Pardubicka, které reportér Deníku oslovil, o možnost částečného obnažení při koupání příliš nestojí.

„V pravidlech pro návštěvníky píšeme, že každý na sobě musí mít plavky. Podrobněji to nerozvádíme, ale v krytém areálu takovéto odhalování není možné. Samozřejmě neřešíme, když se chce někdo takhle opalovat na naší letní pláži,“ dodal Vysoudil.

Koupání bez plavek je zapovězeno také v Chrudimi. „V krytém bazénu to nelze. Tam máme jasná pravidla, takže není o čem diskutovat a nevím, proč by se to mělo měnit. Na venkovním koupališti samozřejmě existuje určitá tolerance, když si dáma někde v ústraní částečně plavky odloží,“ vysvětlil ředitel Sportovních areálů města Chrudim Luděk Marousek.

České ženy a dívky z Pardubicka, které reportér Deníku oslovil, o možnost částečného obnažení při koupání příliš nestojí. „Přijde mi to divné, já sama bych si na veřejnosti horní díl plavek nesundala. Myslím, že pokud si chce žena část plavek odložit, vždycky si může najít nějaké vhodnější místo. Ať už doma v soukromí, nebo třeba někde v přírodě," přemítala Chrudimačka Eleni Černá.

Pobyt u vody bez horního dílu plavek si za určitých okolností umí představit Hana Skokanová z Nasavrk. „Například u moře v tom nevidím větší problém. U veřejných bazénů by mi přišel pohled na svlečená těla divný, nelíbilo by se mi to. Já sama bych se tedy na koupališti nikdy nesvlékla,“ vysvětlila mladá žena.

Ilustrační fotografie - bazén, plavky, 6. dubna 2023, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pohled na dívky a ženy odpočívající bez vrchního dílu plavek se tu a tam naskytne i chrudimským vodním záchranářům. „U krytých bazénů ne, ale občas takhle některou zahlédneme třeba u Sečské přehrady. Myslím si, že je to každého věc, tohle neřeším. Žádnou polonahou ženu jsme dosud z vody nevytahovali ani ji neošetřovali, ale pokud by byl takový zásah potřeba, jednali bychom úplně stejně jako ve všech ostatních případech,“ vysvětluje Lukáš Jambor, předseda spolku Vodní záchranné služby ČČK v Chrudimi.

Stejná pravidla jako jinde platí také pro návštěvníky krytého bazénu v Ústí nad Orlicí. Výjimku tu představují jen příležitostné speciální akce, při nichž se mohou návštěvníci vykoupat v bazénu úplně nazí. Poslední takovou příležitostí bylo „Nahaté koupání při svíčkách“, které se v orlickoústeckém bazénu uskutečnilo při příležitosti svátku sv. Valentina.

„Nahá koupání pořádáme jen dvakrát do roka a bývá o ně docela zájem. Platí pro ně ale dodatečná pravidla. Například vstup dětí do 18 let je povolen jen v doprovodu rodičů a dětem mladším šesti let je vstup zakázán úplně,“ přiblížila Lenka Šreflová z městské společnosti Tepvos, která areál provozuje.

Novinka z Berlína zaujala předsedu Českomoravské federace naturistů Jiřího Böhma, který by ji podle svých slov v tuzemsku určitě uvítal. Prý tomu nahrává i dnešní doba. „Pro mnoho žen a dívek je nošení vrchního dílu plavek nepohodlné. Myslím si, že by to mohly uvítat. Doba už je volnější, proč něco takového netolerovat. Je to však komplikovanější otázka. Záleží na tom, komu bazén patří. Pravidla si určují provozovatelé,“ říká šéf českých nudistů.

Jak by se rozhodl český ombudsman Stanislav Křeček v případě, že by se na něho obrátila některá z odmítnutých odvážných návštěvnic bazénu či koupaliště, zůstává otázkou. Podobnou stížnost dosud neřešil.

„Veřejný ochránce práv se podobným případem v českém prostředí nezabýval. Při prověřování stížností vždy hodnotíme konkrétní okolnosti daného případu. K případům, které jsme přímo nešetřili, se proto nevyjadřujeme, a to ani v obecné rovině,“ řekla Deníku mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.