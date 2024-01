Varování meteorologů se vyplnilo, řeky v Pardubickém kraji začaly po 10 dnech od vánočních povodní kvůli vytrvalému dešti opět stoupat. Týká se to hlavně Divoké Orlice, která dosáhla prvního stupně povodňové aktivity, v posledních hodinách ale už na horním toku mírně klesá. Chrudimka nebo Tichá Orlice naproti tomu zůstala pod hranicí prvního povodňového stupně, stejně jako její přítoky.

Déšť opět zvedl hladiny řek v Pardubickém kraji. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Vydatně pršet ale může ještě dnes, především právě v Orlických horách. Za posledních 24 hodin (do 3.1. do 9 hodin) spadlo v Pardubickém kraji nejvíc srážek v oblasti Orlických hor - kolem 25 milimetrů, maximálně zaznamenala stanice v Červené Vodě , a to 31,7 milimetru. Hasiči však zatím kvůli vodě neměli větší počet výjezdů.

"Srážky aktuálně zeslábly, ale i tak čekáme v následujících hodinách četné přeháňky a také bude pokračovat tání sněhu, proto je nutné i nadále sledovat hladinu řek. Během dne budou v horách srážky četnější, proto lze stále počítat s kolísáním hladin toku v horských a podhorských oblastech kolem 1. a 2. SPA,“ uvedli dnes ráno meteorologové.

Podle modelů má vedle nejvíc ohrožené Šumavy a Krkonoš hodně pršet opět v Orlických horách a hlavně v oblasti Králického Sněžníku, kde může spadnout do zítřejšího rána až 40 milimetrů.