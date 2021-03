Půl deváté ráno, u Divadelního klubu v Poličce se scházejí lidé. Žádná akce se ale nechystá. Oblíbený klub se změnil v úterý v samotestovací centrum. „Jsem ráda, že je tady. Konečně nemusím jezdit třicet kilometrů do Svitav nebo Litomyšle,“ říká Blanka Sauerová z Borové. Je mezi prvními lidmi, kteří se přišli otestovat. Většina z nich potřebuje testy do zaměstnání. „Jsem sice v důchodu, ale dělám na dohodu a firma test vyžaduje,“ dodává žena. I další lidé potřebují test do práce. „Vyzvala nás firma, ale chci se otestovat i kvůli prevenci, abych sama věděla, jestli mám, nebo nemám covid. Kolem nás je hodně bezpříznakových lidí, kteří covid mají,“ vysvětluje Pavla z Poličky. Pochvaluje si, že konečně nemusí na testy až do Svitav. Registrační systém v testovacích centrech v nemocnicích je navíc na několik dní dopředu plný.

I to byl důvod, proč Lukáš Zrůst z Divadelního klubu přišel s nápadem otevřít samotestovací centrum přímo v Poličce. „Testování v našem městě chybí. Lidé musí i na antigenní testy jezdit do Litomyšle nebo Svitav. Nesuplujeme akreditované centrum pro testování. Pokud tady vyjde lidem pozitivní antigenní test, jsou povinni to hlásit u lékaře nebo i zaměstnavateli a pak absolvují PCR test,“ přibližuje postup Lukáš Zrůst, autor projektu samotestovacího centra v Poličce a správce Divadelního klubu.

Stovky testů

Prozatím má klub k dispozici 300 antigenních testů. Ty jsou pro zájemce v centru k dispozici zcela zdarma. Pro klub je totiž nakoupil Jan Smejkal z Litomyšle, který už obdaroval lidi v celém regionu respirátory a několika nemocnicím v zemi nakoupil přístroje. „Byl to super nápad Lukáše Zrůsta a považuji to za revoluční myšlenku otevřít samotestovací centrum. Líbí se mi to, tak jsem se rozhodl nápad podpořit a nakoupil jsem testy. Situace mi není lhostejná a testování vidím jako jednu z cest, jak se vrátit k normálnímu životu,“ tvrdí Jan Smejkal.

Nyní mohou lidé v Poličce využít antigenní testy, které jsou založené na výtěru z nosu. Brzy ale budou v Divadelním klubu i testy ze slin. Lukáš Zrůst využil v centru lidi, kteří jim v klubu pomáhají při organizací akcí. Na koncerty to zatím nevypadá, tak přiložili ruku k dílu v samotestovacím centru. „Za minulý rok jsme měli asi jen tři akce, poslední v říjnu. Zřejmě vývoj ve společnosti směřuje k tomu, že testy budou podmínkou účasti na kulturních akcích. Je to ale otázka financování. Myslím, že časem by měla takováto centra fungovat na státní náklady,“ míní Zrůst.

Město Polička má podle aktuálních informací zhruba 170 pozitivně testovaných lidí s covid-19.

SAMOTESTOVACÍ CENTRUM POLIČKA:

do 12. března: úterý, středa, čtvrtek, pátek 9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:00

Následující týdny:

pondělí 9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:00

středa 9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:00

pátek 9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:00