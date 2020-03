Situaci v nemocnicích přiblížil lékař DAVID DEZORT, který pracuje jako praktický lékař a zároveň jako externista v Litomyšlské nemocnici a u záchranné služby.

David Dezort, praktický lékař a externista v Litomyšlské nemocnici a u záchranné služby. | Foto: Archiv Davida Dezorta

Máte dostatek pomůcek, jako jsou respirátory, rouškya další věci? Byla nemocnice připravena?

Situace se v ordinacích praktických lékařů a specialistů dodávkami přes obce s rozšířenou působností postupně lepší. V pondělí jsem dostal čtyři FFP2 respirátory a jednorázové roušky. Další přinášejí po výzvě lékařů do ordinací občané. Ke včerejšímu ránu bylo vybavení v Litomyšlské i Pardubické nemocnici stále nedostatečné. V Litomyšli sestry perou, žehlí plátěné roušky, na pardubické infekci měli ještě v úterý večer místo profesionálních obleků při příjmu možných pozitivních pacientů k dispozici jen igelitové turistické pláštěnky. Na záchranné službě v Litomyšli se situace postupně výrazně zlepšila a vybavení odpovídá konečně evropskému průměru. Nemocnice uvolňují skladové kapacity a od středy by mělo dojít k postupnému navážení materiálu. Situace se lepší díky enormnímu nasazení orgánů po nátlaku zdravotníků. Je to jako mít hasiče, ale nemít pro ně helmy, rukavice a ochranné obleky a poslat je hasit. Něco uhasí, ale hodně se jich popálí. Pandemický plán ČR, který s epidemií podobného typu počítá, jasně hovoří o nutnosti správného odhadu a plánování nákupu a distribuce osobních pomůcek pro ochranu zaměstnanců ve zdravotnictví. Nelze očekávat, že všechny nemocnice budou mít celý rok sklady připravené na situaci, jako je tahle, že praktičtí a soukromí lékaři budou mít zásoby respirátorů. Od toho platíme státu daně, aby na strategické plánování a zásoby dohlížel někdo shora a my mohli klidně dělat to, proč jsme studovali.