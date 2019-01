Svitavy, Litomyšl – Druholigové florbalové týmy odehrály zápasy čtvrtého a pátého kola své soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Pro oba přinesly premiéry: Svitavy poprvé v této sezoně podlehly a Litomyšl se konečně radovala z výhry.

Svitavy – TJ OA Třebíč 9:4

Branky: Musil 2, Brýdl, Bureš, Horáček, Hynek, Richter, Plch, Říha.

V repríze nedávného pohárového zápasu nenabídla první třetina nijak hezký florbal (1:1). Hosté dokázali odolávat do 25. minuty, kdy se v rychlém sledu prosadili Říha a Musil. Diváci pak ve druhé části mohli tleskat ještě třem přesným zásahům, premiérový gól za Svitavy si připsala i brněnská posila Horáček.

Hráčům z Moravy v poslední třetině zjevně docházely síly, čehož Svitavští využili a ještě třikrát skórovali. V závěru dovolili soupeři korekci.

Litomyšl – Snipers Třebíč 7:11

Branky: Hrubeš 3, T. Jakubík 2, V. Jakubík, Hubinka.

Slušně zaplněná hala sledovala mizerný vstup nováčka do utkání. Během dvanácti minut to bylo 0:4! Litomyšlští se vzpamatovali a začali dotahovat, dvakrát se jim to podařilo na rozdíl dvou gólů (3:5, 6:8), ale vždy je srazily do kolem další snadno inkasované branky.

„Tento zápas nám ukázal, že lze hrát i s kvalitními soupeři, ale jen za předpokladu, že každý hraje nanejvýš zodpovědně. Nemohu spoluhráčům nic vytknout, všichni dřeli a bylo vidět, že jsme chtěli odevzdat maximum. Nicméně náš soupeř byl lepší a proto nás zcela zaslouženě porazil,“ hodnotil hrající trenér Ladislav Štancl.

Svitavy – Snipers Třebíč 4:6

Branky: Brýdl, Prudil, Říha, Vomočil.

V souboji dvou do té doby neporažených týmů poslal domácí do vedení ze standardní situace obránce Říha. Utkání mělo vysoké tempo a jeho klíčový moment přišel za stavu 2:2 v polovině zápasu.

Hrálo se čtyři na čtyři a na obou stranách se zrodilo několik vyložených šancí, ovšem v tomto úseku hry vsítili hosté dva góly a odskočili. Odstup si už ve zbytku utkání nenechali sebrat, protože svitavská hra byla velmi křečovitá a v zakončení se domácím nedařilo.

„V průběhu druhé části jsme ztratili vedení především kvůli využitým přesilovkám soupeře, nedůslednému bránění a zbytečnému gólu v posledních sekundách prostřední třetiny, který určil rozhodující rozdíl dvou branek,“ vyjádřil se kapitán FBK Svitavy Petr Čáp.

Litomyšl – TJ OA Třebíč 11:10

Branky: T. Jakubík 3, Joch 2, Štancl 2, Hrubeš 2, Hubinka, V. Jakubík.

Diváci, kteří sledovali tento duel, se museli ocitnout na pokraji infarktu. Peaksport se do soupeře, jenž zřejmě bude jedním z rivalů v boji o udržení, pustil zhurta a brzy vedl 4:0. I ve druhé třetině byla Litomyšl jasně lepší a utekla na 7:2, ve třetí na 9:4, ale kdo čekal poklidný závěr, byl rychle vyveden z omylu.

„To, co se nám stalo ve třetí třetině, je naprosto neomluvitelné. Poslední desetiminutovka nás mohla stát tři body a v konečném sčítání pak možná daleko více,“ netají se Štancl.

Hosté začali aktivně napadat, tlačili se do branky a dávali neuvěřitelné góly. Zápas měl dramatickou koncovku a domácí byli hodně šťastní, že uhájili nejtěsnější vítězství.

„Za stavu 9:4 nemůžeme dopustit takové drama. Stále nás tlačí bota v obranné hře. Dáváme hodně gólů, máme druhý nejvyšší počet vstřelených branek v soutěži, ale pohříchu jich spoustu dostáváme. To se musí změnit, jinak takový zápas skončí příště ostudou. Ale jsem rád za tři body a doufám, že se odrazíme k lepším výkonům,“ dodal Štancl.



(rh, vom, lš)