Místo Ponasu má v Poličce vzniknout supermarket Billa a několik menších obchodů. Areál koupí od firmy Koh-i-noor developerská skupina KPD Group z Prahy. Ta už letos v březnu založila kvůli tomuto záměru společnost RP Polička. Firma Jindřicha Kukačky je podepsaná pod stavbou nákupních center ve více než dvaceti městech v České republice. Polička bude další v řadě podobných staveb. „Všechny objekty jsou přízemní, společnost nerealizuje parkoviště na střeše ani podzemní garáže. Parkoviště se nalézají přímo proti vstupu do obchodů. Snahou je realizovat nízkonákladové designové provedení a jít cestou moderních technologií vytápění a chlazení, tzn. tepelnými čerpadly, a hlavně kvalitním zateplením objektu,“ uvádí na svém webu společnost KPD Group.

Ačkoliv město areál nekoupí, do plánování může promluvit. I proto se uskutečnilo v Poličce setkání zastupitelů a zástupců veřejnosti s majitelem Ponasu a developerem. „Setkání mělo pro plánovaný projekt zásadní význam. Vítám, že naše požadavky na posílení parkoviště pro oblast Luční a Dukelská a důraz na maximum zeleně a venkovní vzhled budovy jsou v navrhovaném projektu zohledněné,“ říká starosta Poličky Jaroslav Martinů (ODS).

V areálu Ponasu mohla přitom pokračovat průmyslová výroba, majitel měl možnost prodat budovu pro účely slévárny nebo pro přestavbu na ubytovnu. Místo toho tu vznikne obchodní centrum. Ne všichni obyvatelé Poličky ale s nákupním centrem souhlasí. Mají obavy z vylidnění náměstí a krachu místních živnostníků. „Obávám se vylidnění náměstí v důsledku přesunu nakupujících od místních obchodníků k nadnárodním řetězcům. To byl jeden z důvodů, proč jsem prosazoval, aby město do areálu vstoupilo vlastnicky. Jenom tak by město mělo reálnou možnost ovlivnit podobu a funkční využití této strategicky umístěné lokality,“ vysvětluje opoziční zastupitel Štěpán Vlček (Piráti).

Zastupitelé ale odmítli koupi areálu a následnou investici, protože v ní viděli ekonomickou sebevraždu města a zadlužení na několik let. „Ekonomická sebevražda města se nekoná, pomalá sebevražda centra města se ale koná, a to v přímém přenosu,“ podotýká Vlček.

Společnost KPD Group chce v Poličce postavit moderní obchodní centrum, které zahrnuje několik obchodů, nová parkoviště a velký důraz klade na zeleň. Zástupci společnosti chtějí při výběru rostlin a stromů využít pomoc a zkušenosti místních zahradníků pro doporučení rostlin, které patří do této oblasti. Kromě parkoviště pro zákazníky s kapacitou asi 75 míst počítá developer také s parkovištěm pro veřejnost a obyvatele přilehlého sídliště. To by mělo mít 29 parkovacích míst. Menší parkoviště následně firma nabídne k odkupu městu Polička. „Odkoupení ještě budou řešit zastupitelé. Zatím jde o prvotní informaci,“ dodává mluvčí města Naděžda Šauerová.

Lidé se netají obavami z toho, jak bude nové nákupní centrum vypadat. Uvítali by vypsání architektonické soutěže, jako tomu bylo v nedaleké Litomyšli při plánování supermarketu Lidl. „Nelíbí se mi krabice, co staví developer Kukačka. Všechno jak přes kopírák. Mělo by zapadnout do rázu našeho města,“ míní Jana Dvořáková z Poličska. Jenže se jedná o projekt soukromého majitele, Polička tak nebude mít páky, aby vzhled budoucího areálu ovlivnila.

Stavbě nového objektu bude předcházet úplná demolice stávajících budov. Developerská firma chce otevřít nové obchodní centrum v Poličce na konci roku 2022.