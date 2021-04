/FOTO, VIDEO/ Pětiletý příběh dětského pavilonu u zámku v Litomyšli končí. V pondělí dopoledne začala demontáž obří konstrukce. Moderní stavba se stěhuje k Technické univerzitě do Liberce. „Dobrý obchod. Pavilon za čtyři miliony jsme koupili za zlomek ceny,“ komentuje stěhování prorektor liberecké univerzity Radek Suchánek.

Dětský pavilon u zámku v Litomyšli demontuje firma a stěhuje ho do kampusu Technické univerzity v Liberci. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Odvázat plachty, sítě, všechny tyče, desky popsat a označit… Dětský pavilon rozebírá firma a během několika dní celou konstrukci odvezou kamiony do Liberce. „Během dneška sundáme plachtoviny a sítě, odmontují se desky. První část ocelových konstrukcí by se měla odvážet do Liberce ve čtvrtek, druhá během příštího týdne. Čekám, že do deseti dnů bude kompletní konstrukce složená u nás a pak přijdou projekční práce. Chceme, aby byl pavilon zpřístupněný ještě před koncem akademického roku,“ vysvětluje Radek Suchánek, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Technické univerzity v Liberci.