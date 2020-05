Dětský pavilon musí pryč, řekli památkáři a trvají na dohodě, kterou uzavřeli při revitalizaci zámeckého návrší v Litomyšli. Lidé si na moderní stavbu v těsné blízkosti zámku už zvykli a děti si atrakci oblíbily. Vedení města se nevzdává a jedná s památkáři. Současně nabídli pavilon veřejnosti a zájemců se ozvalo dost.

Příznivci i odpůrci

V červnu uplyne pět let od dokončení revitalizace zámeckého návrší. Projekt za téměř 400 milionů korun, na který získalo město finance z evropských a státních dotací, si našel řadu příznivců i odpůrců. Nyní končí doba udržitelnosti projektu. S tím jsou spojené možné změny. Ta zásadní přijde nejspíš už brzy. Moderní dětský pavilon u zámku se nelíbí památkářům a trvají na jeho odstranění s tím, že umístění pavilonu bylo dle původní dohody dočasné. Vedení města nabídlo pozoruhodnou stavbu veřejnosti. „Přihlásili se zájemci z celé republiky. Ozvali se z pražské instituce CAMP, fakulty architektury z Liberce, dinoparku a zájem mají i města a obce. Vybírat budeme podle toho, kdo dá nejvíce peněz,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Nejde ani tak o cenu samotného pavilonu, tu stanovilo město na deset tisíc korun. Oříškem je ale přesun stavby. Náklady na stěhování se pohybují mezi půl milionem až milionem korun. A to není zrovna málo. „Musí přijet speciální jeřáby, navíc chceme vrátit místo do původní podoby, jsou tam obrovské betonové patky, které musí pryč. Přesun pavilonu bude v řádech sta tisíců korun. Dali jsme minimální cenu deset tisíc korun a kdo nám dá víc, ten si může zařídit odvoz. Uvažovali jsme taky o přesunu v rámci Litomyšle. Dali bychom ale přes půl milionu korun za přesun někam, kam nebyl pavilon plánovaný, to by se Litomyšláci ozvali, že to není ono,“ dodal starosta Brýdl.

Zároveň ale pokračují jednání Litomyšle s Národním památkovým ústavem České republiky. Ve hře je i ponechání pavilonu ještě na pár let. „Neztrácíme naději, že se ještě dohodneme s Národním památkovým ústavem o ponechání pavilonu na dobu, kdy se bude zámek rekonstruovat. Chceme je přesvědčit, že když budou opravovat zámek, tak by tam pavilon neměl vadit,“ podotkl Brýdl.

Ani lidé v Litomyšli nejsou v názorech na odstranění dětského pavilonu jednotní. „Hrozná stavba hned u zámku, kdo tohle mohl vymyslet. Stejně jako tu laminátovou kavárnu. Vždyť se to k památce UNESCO nehodí,“ konstatoval Pavel Kabrhel.

Zatímco ale jedni na moderní stavbu nadávají, druzí ji považují za příjemné zpestření v zámeckých zahradách. Oblíbily si ji zejména rodiny s dětmi. „Vždy si dáme u zámku kávu a děti si zatím vyhrají na lezecké stěně. Nám bude v zahradě chybět,“ řekla Ilona Dvořáková.

Přesunu nefandí

Ani starosta Daniel Brýdl odvozu moderní stavby nefandí. „Já bych pavilon u zámku nechal. Chodíme tam s dětmi a myslím, že si většina lidí už zvykla. Přišly mi maily, abychom bojovali, aby zůstal. Ale beru to tak, že něco bylo dohodnuto s památkáři a když se nedomluvíme, musí pryč,“ uzavřel Brýdl. Doufá, že se s památkáři domluví alespoň na tom, aby pavilon zůstal v zahradě ještě na letní sezonu a k přesunu došlo až na podzim.

Autorem dětského pavilonu je kancelář HŠH architekti, která má na svém kontě mimo jiné novou poštovnu na Sněžce, rekonstrukci Sovových mlýnů v Praze nebo Arcidiecézní muzeum v Olomouci.