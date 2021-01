Moderní stavba s lanovým centrem se objevila u renesančního zámku v Litomyšli v roce 2015 jako součást obnovy zámeckého návrší, na kterou přispěly evropské fondy. Podle památkářů ale taková moderní konstrukce k památce zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO nepatří. Po pěti letech, kdy skončila udržitelnost projektu, proto trvali na jejím odstranění. Litomyšl nabídla pavilon k prodeji. Originální konstrukci původně získala Ostrava, která nabídla nejvíce peněz. Od projektu ale kvůli komplikovaným jednáním s autory a současné ekonomické situaci odstoupila.

Liberecká univerzita za pavilon nabídla 100 000 korun, ale náklady na jeho nové umístění mohou podle prorektora dosáhnout až 400 tisíc korun. Pavilon má podle vedení univerzity výhodu, že autoři počítali s tím, že se bude dvakrát ročně demontovat – na jaře se postaví a začátkem zimy složí. "On je vlastně připravený na pravidelnou demontáž, která se ale nikdy nestala. Díky tomu bude snadná. Nejdelší kusy mají zhruba osm metrů, jde o šest takových dílců, ty ostatní jsou do tří metrů," uvedl prorektor univerzity Radek Suchánek.

Pavilon má z Litomyšle zmizet už do zahájení nové turistické sezony, univerzita navíc musí prostor, kde nyní stojí, upravit a vrátit do původní podoby před stavbou. Zároveň musí připravit pozemek, kam ho přesune. V parku u kampusu by měl pavilon zůstat trvale. "Uvidíme, zda budeme lanoví na zimu odstrojovat, nebo ne, to uvidíme až podle zkušeností našich malých uživatelů," dodal prorektor. Pokud vše dobře půjde, mohly by podle Suchánka pavilon začít děti využívat už na jaře roku 2021.