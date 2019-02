Svitavy – Facebook v současnosti patří mezi nejoblíbenější internetové stránky. Lidé si zde můžou psát s ostatními vzkazy a navzájem sdílet fotky i videa. Jenomže občas na sebe uživatelé prozradí i věci, které jim mohou uškodit.

Děti se při akci Jak se nestát obětí kyberšikany nebály přihlásit a zapojit se do dění | Foto: Deník/M.Vojáček

Policie například často varuje, aby lidé na internetu nezveřejňovali termín své dovolené. Kromě přátel a sousedů si totiž takové informace rádi přečtou i zloději, pro které je opuštěný byt snadnou kořistí.



Podobná rizika neplatí jen pro dospělé. Na internetu totiž hrozí nebezpečí i dětem. Ať už ze strany pedofilů nebo jejich škodolibých spolužáků. Důležitá je tedy ochrana vlastního soukromí na internetu. A právě tím se včera dopoledne zabývali v prostorách Městské knihovny ve Svitavách. Uspořádali zde setkání pro děti s názvem Jak se nestát obětí kyberšikany.



„Jde nám o to, abychom dětem ukázali, že internet je dobrý sluha, ale špatný pán. Je potřeba se chránit, tedy nezveřejňovat citlivé údaje. Zároveň chceme dětem ukázat, že se na internetu dá zábavnou formou něco i naučit, nejsou na něm jen hry," uvedla policejní mluvčí Hana Kaizarová, jež se zhostila role přednášející. Na setkání dorazilo asi dvacet dětí. Většina z nich má svůj vlastní účet na Facebooku. Některým ho udělali sami rodiče, jiní uvedli při registraci falešné datum narození, aby ho mohli získat. Oficiálně totiž můžou mít děti účet až od třinácti let. Řada přítomných však ještě neoslavila ani dvanáctiny. Když děti zjistily, že se vlastně dopustily podvodu, byly velice překvapené. A řada dalších novinek na ně čekala.



Malí uživatelé internetu se dozvěděli, jaká mají používat hesla, proč se mají přesvědčit, že se odhlásili ze svého účtu při odchodu od počítače, a další tipy pro bezpečnější surfování na internetu.

Dokáží je najít

Velkým překvapením pro děti byl fakt, že policisté jsou schopní odhalit, odkud si uživatelé navzájem píšou. „Pokud byste třeba někam psali, že vyhodíte školu do povětří, tak se to dá zjistit," řekla zaraženým dětem Hana Kaizarová. „To jsem nevěděl, že na nás můžou přijít," nechal se slyšet malý Denis, který podle svých slov nebude o něčem takovém ani přemýšlet.



Součástí akce ale nebyla jen varování a teoretické rady. Děti si interaktivní formou mohly například vyzkoušet základy dopravního provozu. Při řešení toho, které auto na křižovatce pojede jako první, na ně auta troubila, za správné řešení se ozýval potlesk a v případě, že se mládež při dávání přednosti spletla, do sebe auta narazila.



Ve svitavské knihovně můžou čtenáři surfovat zdarma jednu hodinu denně. Podle ředitelky Marty Bauerové je mezi dětmi o tuto službu velký zájem a pravidelně jich několik chodí. I proto se již potřetí přidali k této preventivní akci. „Každoročně se připojujeme ke Dni bezpečnějšího internetu, myslíme si, že je to téma, které se může opakovat neustále. Děti k nám chodí na počítače a je potřeba, aby si opakovaly základy bezpečnosti na internetu," uvedla ředitelka.