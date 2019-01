Litomyšl – Nábřeží řeky Loučné čekají velké změny. Do budoucího vzhledu mohou mluvit i lidé. Jejich nápady mohou inspirovat i architekty, kteří se budou projektem zabývat.

Radní proto společně s nadací Proměny vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti a studenty z Litomyšle ve věku od šesti do devatenácti let. Zájemci mohou pracovat libovolnou výtvarnou technikou a podle zvolené soutěžní kategorie nakreslit nebo vymodelovat buď hřiště pro Vodní valy, lavičku pro park u Smetanova domu anebo navrhnout ideální místo schůzek s kamarády. Na návrhy dětí čekají v Litomyšli na úřadě do konce května. O vítězích rozhodne porota složená ze zástupců města, nadace a přizvaných odborníků do konce června. Na nejšikovnější tvůrce čekají zajímavé ceny. Chybět nebude ani závěrečná výstava vybraných prací. Nejzdařilejší dětské práce dostanou jako inspiraci architekti, kteří zvítězí v soutěži Cena Nadace Proměny 2013. Ta bude vyhlášená během února.

