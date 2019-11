„Natálka neměla to štěstí jako většina ostatních dětí. Nenarodila se jako zdravá holčička, která by ráda prožila život na plné pecky. Od narození trpí dětskou mozkovou obrnou,“ přibližuje třídní 4. A Ivona Prokopcová. Děti navíc k penězům nepřijdou úplně snadno. Jsou za nimi dva měsíce náročné práce v rámci projektu Abeceda peněz.

„Děti mají za úkol vytvořit vlastní firmu, obsadit v ní jednotlivé posty, naplánovat výrobu zboží, které by zvládly vyrobit a které následně prodají na trhu. Celou dobu pracují s jednoduchými finančními plány, propočítávají ceny zboží a vidí, co se musí do konečné ceny odrazit, aby pokryla náklady,“ popisuje David Hubáček z České spořitelny, která Abecedu peněz pro školy připravila.

Jak velkou částku Natálka nakonec dostane, ještě není jisté. Vrcholem Abecedy peněz je pro třídu veřejný jarmark, kde se pokusí prodat vše, na čem během uplynulých týdnů pracovali. Malé podnikatele z Poličky čeká jarmark ve středu 20. listopadu od 14 do 17 hodin před pobočkou České spořitelny na Palackého náměstí v Poličce.

Na místě bude i Natálka s maminkou. „Byli jsme je s celou třídou navštívit ve speciální školce, kam Natálka chodí. Přirostla jim k srdci, tak ji hned na oplátku pozvali do třídy,“ popisuje Ivona Prokopcová. Na plánované návštěvě chtějí děti Natálce předat výtěžek z jarmarku.

„Je skvělé, že děti vědí, komu přímo pomáhají. Zároveň měly při návštěvě školky možnost vidět, že takových dětí je víc,“ dodává třídní učitelka.