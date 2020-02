Organizace Děti patří domů pomáhá na Svitavsku pěstounům a dětem z dětských domovů. Aktuálně rozjíždí hostitelskou péči.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

„Jedná se o formu přátelství mezi rodinou a dítětem z dětského domova. Může to být prostřednictvím návštěv nebo pobytů u dospělých lidí. Hostitelská péče je určená hlavně pro děti, které jsou v domově dlouho a nemají větší šanci dostat se do rodiny nebo do pěstounské péče. Jde o děti starší deseti let, u kterých hrozí, že v domově zůstanou až do dospělosti,“ uvedl Lukáš Daniš ze spolku Děti patří domů.