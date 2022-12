Plní se čekárny pediatrů, pohotovosti i nemocnice. Podle hygieniků bude nemocných dál přibývat.

„Proto jsme zkrátili provozní dobu. Ve škole chybí zhruba třetina dětí. Na prvním stupni je to horší. Tam je nemocných dost dětí, druhý stupeň je v pohodě,“ uvedl Jan Sigl, ředitel Základní školy Dolní Újezd u Litomyšle.

Zavírat ji ale nechce. „Do Vánoc to už dojedeme. Mluvil jsem s hygienou a oni už nic nezavírají, to bylo jen v covidu. Děti mají většinou virové onemocnění, horečky, bolest hlavy, kašel,“ dodal Sigl.

Respirační viry a chřipka

Počet nemocných dětí stoupá v celém Pardubickém kraji. Od minulého týdne došlo podle hygieny k nárůstu nemocnosti o třicet procent. „Hranice, kterou jsme si profesionálně řekli, je 1600 až 1800 nemocných na 100 tisíc obyvatel. To jsme už překonali. V Pardubickém kraji bylo minulý týden 2800 nemocných na 100 tisíc obyvatel. To je už dost, převažují respirační viry, pak je to chřipka typu A a do toho i nějaké koronaviry,“ sdělila krajská epidemioložka Olga Hégrová.

Chřipková epidemie a RS viry kosí Česko: Pro koho jsou nebezpečné a co zabírá

Onemocnění se šíří hlavně mezi školními dětmi, hned za nimi jsou předškoláci. Vánoční prázdniny sice nemocnost v kraji podle Hégrové sníží, ale vyhráno rozhodně není. „Po Novém roce počet nemocných vždy stoupal a čekáme to i letos. Avizované oteplení tomu nepřidá,“ podotkla epidemioložka.

Léky mají výpadek

Plní se čekárny pediatrů, rušno bylo o víkendu i na pohotovosti. Rodiče však naráží na zásadní problém, v lékárnách chybí některé léky, a to nejen ty na snížení teploty. „Doktorka předepsala synovi antibiotika, ale prý mají výpadek, stejně jako další léky. Dostali jsme jiné, prý podobné. Nemohla jsem sehnat ani sirup na horečku, tak syn bere Paralen,“ stěžovala si Lucie Novotná ze Svitav.

Chřipka a RS viry: Nemocných v ČR dál přibývá, ministerstvo mluví o epidemii

Malí pacienti také v současné době plní nemocnice.

Návštěvy krajské nemocnice neomezují, ale apelují na příbuzné hospitalizovaných, aby případně použili respirátor.

„Jde o kojence, ale i předškolní a školní děti. Nejvíc hospitalizovaných je dětí do dvou let s dýchacími potížemi. Dosud převažovaly RS viry, děti bývají hodně dušné, ale v poslední době se přidává také chřipka, hlavně forma A. Dost často k nám přicházejí pacienti, co mají souběžně dvě infekční onemocnění – RS virové a chřipku. Stranou se zatím drží covid, ten momentálně není nijak masivní,“ vysvětlil Luděk Ryba, primář dětského a novorozeneckého oddělení Orlickoústecké nemocnice.

Dětské oddělení v Orlickoústecké nemocnici má aktuálně plnou kapacitu. Podobná situace je na dětském a novorozeneckém oddělení Pardubické nemocnice. „Na jednotce intenzivní péče máme už čtrnáct dní plný stav obsazených lůžek. Pokud se uvolní, jde o jednotky a velmi rychle se zase zaplní,“ sdělil primář Marian Šenkeřík.

Streptokokové angíny

Už asi čtyři až šest týdnů zaznamenávají lékaři v krajských nemocnicích u dětí výraznou nemocnost. „Projevuje se jak na dětské pohotovosti, kde jsme jen za jediný víkendový den vyšetřili 52 pacientů, tak i na dětském oddělení Chrudimské nemocnice. Nemocné jsou děti hlavně v kojeneckém věku, ale také ty větší. Dominují tři typy onemocnění – RS virová, chřipka typu A a větší děti mají také streptokokové angíny, což je chrudimské specifikum,“ popsal situaci primář dětského a novorozeneckého oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal.

Roušky, covid s chřipkou, rizikové Vánoce. Epidemiolog Maďar řekl, co bude dál

Ve večerních a nočních hodinách potom přicházejí na lůžkové oddělení Chrudimské nemocnice rovněž děti se záněty průdušek, zápaly plic nebo laryngitidou.

„V ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost denně ošetříme až 60 pacientů,“ sdělila Zuzana Trávníčková, lékařka dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice. Na dětském oddělení jsou to hlavně děti do tří let, a to především s horečkami a infekty dýchacích cest, jako jsou zápaly plic nebo záněty průdušek. „Z vyšetření můžeme vyčíst, že původcem je především RS virus a virus chřipky,“ uzavřela Trávníčková.

