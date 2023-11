Děti si řezají ruce, nohy, třísla. O sebepoškozování si navíc radí na internetu

Co vede děti a pubescenty k tomu, aby vzali do ruky ostrý předmět a do krve se pořezali na nohou, rukou nebo i tříslech? Krizová centra v Pardubickém kraji evidují alarmující nárůst dětských klientů, kteří se záměrně bolestivě zraňují. Případů sebepoškozování a jiných akutních psychických potíží přibývá a psychologové odhadují, že ve srovnání s rokem 2021 bude letošní nárůst stoprocentní.

Případů sebepoškozování u dětí stoupá. Ilustrační foto | Foto: shutterstock