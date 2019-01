Svitavy - V parčíku před Základní a mateřskou školou Pražská ve Svitavách vyrůstá skutečné „vědecké pracoviště“ pro předškoláky. Projekt je unikátní v celém kraji.

Snímky z výstavby a zařizování tvořivě badatelské dílny pro předškoláky a žáky 1. stupně ve Svitavách. | Foto: Archiv školy

Svitavy - Jednoduchá a snadno ovladatelná digitální meteostanice, ornitologická stěna s budkami pro různé druhy ptáků, krmítko a budka s kamerovým systémem, učebna s mikroskopem, ale také malá řezbářská dílna, k tomu řada moderní počítačové techniky. To vše skrývá areál Základní a mateřské školy Pražská a právě dokončovaná dřevostavba, která vyrostla mezi vzrostlými lípami.

Odborná učebna

Nová Tvořivě badatelská učebna upoutá už svou architekturou. To, co skrývá uvnitř, by mělo být podle představ tvůrců motorem rozvoje dětí předškolního a raného školního věku, kde mohou probudit svůj zájem o přírodní vědy, výzkum a technické obory, které se budou učit jinak než biflováním z učebnic ve třídách.

„Dlouho nám chyběla odborná učebna, která by umožnila našim nejmladším dětem rozvoj manuální gramotnosti při polytechnické výchově a badatelsky orientovaných aktivitách, jež jsou prostorově i časově náročné,“ vysvětlila ředitelka školy Alena Vašáková. Využití technického zázemí a odborných pomůcek podle ní jednoznačně zvyšuje kvalitu výuky přírodovědných a technických předmětů a zájem dětí o tyto obory.

Centrum má pomoci rozvíjet manuální gramotnost a už v raném věku podchytit zájem o bádání v oblasti přírodních věd.

„Umožňuje to také podporovat děti při dlouhodobějších činnostech, učí je dokončit a plánovat si svoji práci na více dnů a podobně,“ dodala ředitelka.

Jediná v kraji

Projekt má navíc i druhý smysl: Děti v něm budou učit děti. Kantory se při některých hodinách stanou děti z vyšších ročníků, které už s danou látkou mají zkušenosti. Centrum bude sloužit i ostatním mateřským a základním školám ze Svitav.

Škola na projekt, který je unikátní v celém Pardubickém kraji, dostala sedmimilionovou dotaci z fondů Evropské unie.

Vloni v březnu se začalo stavět, a to na místě původní zahradní chatky ze 70. let minulého století. Dřevostavba stojí na zemních vrutech,je vzdušná, lehká s jednoduchými liniemi, rovnou střechou a energeticky úsporná. Ukrývá velkorysou prosklenou odbornou učebnu o rozloze 60 metrů čtverečních se šatnou, toaletami, kabinetem na pomůcky, nářaďovnou a terasou.