Děti neskrývaly radost ze svého prvního vysvědčení

Litomyšl - Je krátce po deváté hodině a olympijský dům se pomalu probouzí ke své pravidelné činnosti. Naskakují počítače a rozbíhá se i video přenos na plátně, kde je možné vidět začínající sportovní klání. Nikdo nepobíhá a všichni vědí, co mají dělat. Kdo by čekal v zázemí Olympiády dětí a mládeže desítky lidí, tak by se spletl.