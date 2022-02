Dětí je dost, Rychnov zvětší kapacitu školky. Pokud bude dotace

/VIZUALIZACE/ Přitáhnout do vesnice mladé rodiny, zvýšit počet obyvatel a znovu otevřít školu. Plány zastupitelů Rychnova na Moravě jsou jasné. „Chceme se soustředit na mladé rodiny,“ potvrzuje starosta Rychnova Milan Hána. Mezi největší investice obce s šesti sty obyvateli tak kromě kanalizace patří i kompletní rekonstrukce mateřské školy. A do budoucna by rádi v Rychnově znovu otevřeli i základní školu, která tady skončila v roce 2004.

Vizualizace nové školky v Rychnově na Moravě | Foto: Rychnov na Moravě

Ve staré budově v centru obce sídlí mateřská škola a ubytovna. To se ale změní a školku čeká rozšíření. Je to potřeba, protože kapacita školky je zcela naplněná a některé děti z Rychnova musí dojíždět do okolních vesnic. Pětatřicítka je po roce zase plná výmolů. Stav silnice se nelíbí ani policii „Pro nás je to důležitá investice. Dokončujeme projektovou dokumentaci a čekáme na vypsání dotačního titulu. Potřebujeme kapacitu školky zdvojnásobit. Nyní máme 25 dětí a odmítáme hodně dětí z naší vesnice. Chceme zajistit kvalitní předškolní vzdělávání přímo u nás. Nová školka bude mít kapacitu 48 dětí,“ vysvětluje starosta Hána. Projekt počítá s kompletní opravou a přestavbou stávající staré budovy. Rekonstrukce je spočítaná zhruba na 25 milionů korun. Všechny články z Rychnova na Moravě najdete ZDE Obec ale spoléhá, že získá státní dotaci, jinak obnova nezačne. „Bez dotace do toho nepůjdeme, to si nemůžeme dovolit. Jakmile dotaci dostaneme, tak hned stavíme. Jenže ještě není vypsaná výzva, protože není schválený státní rozpočet,“ dodává Hána. V roce 2004 skončila v obci u Moravské Třebové základní škola. Podle místních lidí to byla velká škoda. Zastupitelé ale věří, že se jim ji podaří do budoucna zase obnovit. „Náš dlouhodobý cíl je mít 900 obyvatel. Místo pro novou základní školu je vedle mateřské školky. Připravujeme strategické dokumenty a snažíme se mladé lidi k nám přilákat,“ podotýká starosta. Školáci z Rychnova musí nyní dojíždět do Třebařova.

