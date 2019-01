Morašice - Děti v Morašicích by už letos mohly „skotačit“ na nových prolézačkách.

Obec chce vybudovat menší stanoviště se sportovními a herními prvky na hřišti v Morašicích a u bývalé školy v Říkovicích. Jak uvedla starostka obce Hana Štěpánová, rozšíří také stávající hřiště v zahradě místní mateřské školy. To nově vybudovali před pěti lety a rádi by ho nyní dovybavili. Celá akce je zatím ve fázi příprav, obec ale už požádala o dotaci Pardubický kraj. Pokud peníze z Programu obnovy venkova obdrží, chtěli by Morašičtí vše realizovat ještě v letošním roce. Děti by si pak mohly hrát převážně na kovových prolézačkách a houpačkách.