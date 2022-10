Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

„Prognózy byly horší, říkali nám, že kluci zůstanou ležící. Dokázali jsme je dostat na vozík, to je úspěch. Doma a kde to znají, se kluci pohybují na vozíku sami. Komunikují s námi, domluvíme se na jednoduchých věcech a doma ví, co kde je. Naučili se to i ve stacionářích, kam dojíždějí. Přes léto jsou v Chotovicích, jinak jezdí každý den do stacionáře v Litomyšli,“ řekla maminka dvojčat Věra Jiskrová. I tak je ale péče o kluky náročná, proto jsou rodiče rádi, že mají několik organizací, které jim pomáhají. „Ve stacionáři se zapojí do programu, mají kolem sebe děti s postižením. Jsou si mezi svými,“ dodala Jiskrová.

Sportovní odpoledne pomůže rodině s nákupem speciálních vozíků a s placením potřebných pobytů. Lidé přispívali v rámci startovného běhu na pět kilometrů, v tombole nebo v dražbě. „Vybralo se minimálně 150 tisíc korun. Ještě není vše spočítané a lidé mohou dál přispívat na transparentní účet,“ uvedla ředitelka charity v Nových Hradech Blanka Vopařilová.

Výtěžek půjde na nákup vybavení a služby v sociálních službách, které kluci potřebují. „Výtěžek dáme na nové vozíky pro kluky a doplňky, které k nim musíme doplácet. Přitom jde o obyčejné věci, jako jsou chrániče drátů, podsedáky nebo doprovodné brzdy. Také bychom chtěli peníze využít na odlehčovací pobyty v Žampachu, kam jezdí kluci od 17 let. Kdyby se se mnou něco stalo, tam se o ně dokáží postarat. Kluci to tam znají a jezdí do Žampachu rádi,“ vysvětlila Jiskrová. Při převzetí šeku na 150 tisíc korun neskrývala slzy dojetí. Navíc stále pokračuje sbírka na transparentním účtu číslo: 310628039/0300, kam mohou lidé rodině z Dolního Újezdu přispívat.