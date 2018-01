Deskové hry baví nejen děti

Litomyšl – Společenské hry již dávno nejsou výsadou honorace, jako tomu bylo před staletími. Ve většině domácností by se alespoň jedna taková hra našla.

Festival deskových her v Litomyšli.Foto: Martina Soukupová

V dnešní době je v nabídce několik nových titulů ročně a jen málokdo zná pravidla nejrůznějších deskových her. Právě pro příznivce takovéto zábavy byl v sobotu v Lidovém domě v Litomyšli připraven Festival deskových her. Děti si mohly vyzkoušet novou zábavu a to nejen s rodiči ale i prarodiči.



Party přátel naopak mohly zasoutěžit nad známými plány a kartami. Akci uspořádal Klub deskových her Litomyšl a dobrovolníci z charity, DDM a Naděje.