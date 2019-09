Město se připravuje na návštěvu desítek diplomatů. V pátek 13. září přijede do Litomyšle na pozvání ministra zahraničí Tomáše Petříčka 53 velvyslanců.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

„Ministr je zve na radu architekta Josefa Pleskota do Litomyšle jako do města, které využilo potenciál posledních 30 let. Rozvíjí se pro občany i turisty. Máme úspěšné firmy. Velvyslanci mohou pomoci do budoucna celému Pardubickému kraji v oblasti investic,“ vysvětluje starosta Daniel Brýdl.