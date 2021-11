Dvě třetiny betlému jsou hotové, restaurování ovšem pokračuje dál. „Dodělali jsme deset metrů délky a čeká nás ještě dalších pět. Zaplať pánbůh, jsme za polovinou,“ říká Andres.

Restaurování a stavění betlému potrvá ještě celý rok, pak bude následovat instalace a drobné úpravy. „Ve svitavském muzeu jsme betlém před lety postavili, udělali pracovní sestavu, dokumentaci a celé se to rozebralo. Teď to po dílech vozíme ke mně domů a vytvářím vždy celý díl, který se jednou za rok převeze do svitavského muzea, kde se instaluje,“ přibližuje práce Andres.

Nejde jen o restaurování postaviček a domů. „Vytváříme novou konstrukci, profil krajiny. Jde o souběh několika betlémů a z toho vzniká jeden veliký. Vše musíme sladit, aby to zůstalo ve svitavském stylu, jak to má být,“ dodává Andres.

Při restaurování využívá staré techniky, jako to dělali řemeslníci v minulosti. Mech je skutečný mech z lesa. „Děláme to poctivě, pomalu. To se mi na tom líbí nejvíce, že tady na to mám prostor, abych to mohl dělat, jak se má,“ podotýká restaurátor. Zatímco on opravuje mechaniky a staví konstrukci, jiní restaurátoři dělají povrchové úpravy a další práce.

Svitavský betlém bude větší než známý třebechovický. Má mít asi 15 metrů a na rozdíl od třebechovického je barevný. Má celkem 635 figur a rozpohybuje ho 51 mechanismů. Je výjimečný i tím, že má celou andělskou hudbu. Vznikal více než 100 let (1826-1940), proto mají některé figurky různé proporce.