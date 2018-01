Derby dvou janovských „S“

Janov – Se starým rokem se lidé rozloučí různým způsobem. Dle vzoru některých sportovců to provedli fotbalisté SK Sokol Janov, kteří ve svých řadách sloučí asi stejným poměrem příznivce pražské Sparty a Slavie.

Celý tým, v probíhajícím okresním přeboru neohrožený lídr podzimní tabulky a svorně jednotný, se sešel na Silvestra dopoledne na víceúčelovém tartanovém hřišti, aby se vzápětí formoval do dvou táborů odhodlaných vést urputný boj o čest „svého“ klubu.



Utkání se hrálo 2 x 40 minut s hokejovým střídáním, nejen proto, že si kondička po Vánocích vyžádala dýchací pauzy, ale i pro doplnění kalorií z připravených tekutých občerstvení, a to hlavně různě maskovaným čajem (prý). Zápas neskončil plichtou, jak by v přátelském derby měl, ale jasným vítězstvím „Sparty“ v poměru 8:4 (poločas 5:1). Hlavními kanonýry byli Miroslav „Kulový blesk“ Wejda a Fanda Jirásek, každý se třemi góly.



Stejně jako po minulém derby se pak všichni v Restauraci Na Rychtě opět spojili v ucelený a neprůstřelný janovský blok, aby utkání a výkony jednotlivců důkladně vyhodnotili. Ale tentokrát se to vše obešlo i bez namontovaného plotu mezi oběma stoly. Text: Klaus Müller, foto: Andrea Švábová