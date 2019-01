Litomyšl – Den medu, který mohli lidé navštívit po celou neděli v litomyšlském Lidovém domě, založil před šesti lety Miloš Smíšek.

„Takže letos už máme sedmý ročník. Setkání pořádá náš včelařský spolek, ale hlavní břímě organizačních záležitostí nese Farní charita Litomyšl," přiblížil tradici setkání jednatel spolku Jindřich Petr. Pokračování úspěšných dnů medu je však pro příští rok nejisté. „Farní charita má s Lidovým domem, kde se naše akce odehrává, prozatím neupřesněné plány, je možné, že setkání zde bylo naposledy. Uvažujeme o tom, že se zkušenostmi, které už za sedm let máme, bychom setkání uspořádali jinde. Nejspíše na zámeckém návrší. Přímo s městem jsme o tom však zatím nejednali. Každopádně chceme pokračovat, zájem veřejnosti je potřeba udržet," nastínil za organizátory další osudy akce Jindřich Petr.



Návštěvníci letošního setkání mohli ochutnat vzorky medu včelařů pořádajícího spolku. Nejde však o soutěžní klání, ani koupit si vzorky případní zájemci nemohou. „Po vyhodnocení zveřejňujeme, které vzorky medu chutnaly nejvíce. Vybíráme ze vzorků jarního, jarního pastovaného a medovicového medu," vysvětluje jednatel spolku.



Spolek sdružuje včelaře, kteří včelaří přibližně v oblasti někdejšího okresu Litomyšl. Podle Jindřicha Petra má spolek dvě stě sedmdesát pět členů, kteří se starají o tři tisíce dvě stě včelstev. „Máme opravdu veliký obvod, jsme třetí největší organizace v republice. V letošním roce si naše organizace připomíná už sto deset let existence,"dodává. Členové spolku rovněž usilují získat pro včelaření mladší zájemce. Proto letos, jako novinku, zařadili soutěž, která má ukázat, že včelaření je pozoruhodná záliba. A že je možné se jím bavit i v dětském věku. Kromě veškerých včelařských produktů, medu, výrobků z medu, vosku a propolisu, bylo možné zakoupit předvánoční zboží.



A ještě něčím byl letošní den medu nový. „O půl druhé bylo slavnostní vyřazení absolventů malé včelařské akademie. Nepodařilo se mi v historii spolku najít k tomuto žádnou paralelu. Kromě vzdělávání formou přednášek, které pořádáme několikrát do roka, probíhala akademie i formou praktických ukázek, co a jak, v jakém ročním období a počasí dělat. Sdílené zkušenosti si každý z nás okamžitě přenesl do svého chovu. To je naprosto nové, je to šance naučit se včelařit tak říkajíc lege artis," pochvaluje si výsledky včelařské akademie jednatel spolku Jindřich Petr.