Harmat tvrdí, že sám nebyl příznivcem podpory Babišovy vlády. "KSČM by měla být moderní leviovou stranou," uzavřel.

Dodal, že se straně nepodařilo oslovit voliče a ve volebním výsledku se projevila vládní spolupráce s Babišovým hnutím ANO. "Lidé, co nás dříve volili, tak nakonec podpořili jiné strany."

"Výsledek naší strany ve volbách je špatný, nečekali jsme ho, je to zklamání. Doplatili jsme na podporu Babišovy vlády." Těmito slovy zhodnotil debakl komunistů ve volbách předseda jejich krajské organizace v Pardubicích Roman Harmat.

