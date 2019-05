Připomínáme si konec 2. světové války. S tím je spojená i tragédie v Ležákách na Chrudimsku.

Dcera pamětnice z Ležáků darovala školám knihy. | Foto: Michele Vojáček

Jarmila Doležalová je poslední přeživší z osady Ležáky. Její rodina se zapojila do odboje proti nacistům a pomáhala výsadkářům skupiny Silver A. Poté, co došlo k prozrazení, byla dvouletá Jarmila odvezena z obklíčených Ležáků s ostatními ležáckými dětmi do Pardubic, Prahy a polské Lodže. Odtud pokračovala už jen se svou mladší sestrou Marií do dětských domovů Bruckau a Puschkau. Po válce byla obě děvčata nalezena u německých adoptivních rodin a v roce 1946 vrácena zpět do vlasti.