Jak jste spokojený s výsledkem voleb v České republice?

Jsem strašně šťastný, protože naším cílem bylo, aby byly prosazena změna. Jsem rád, že k tomu došlo a že skutečně skončí populismus a začne to tady snad normálně fungovat.

Před volbami se mluvilo o tom, že koalice Spolu je takový podvod na voliče. Co vy na to?

Myslím si, že vůbec ne. Jasně se ukázalo, že si lidé vybírali při volbách kandidáty napříč stranami. Beru to tak, že to naopak bylo spojení sil a ve finále taky úspora financí v kampani.

Překvapil vás neúspěch ČSSD nebo Pirátů?

ČSSD mě ani tak nepřekvapila, potom co poslední dobou předváděla. Ta strana potřebuje restart. U Pirátů to byl pro mě veliký šok. Ten výplach ze sněmovny, to mě tedy překvapilo.

A váš úspěch byl pro vás taky překvapení, že?

Nejen pro mě, ale i pro celou rodinu. Nadšení veliké. To víte, že je to zásah. Doma jsme to nečekali.

Vy jste s tím vůbec nepočítal, že byste se mohl do sněmovny dostat?

Ne, fakt ne. Když jsem do toho šel, tak jsem to bral tak, že makáme na dva, maximálně tři mandáty. A jasně jsme si řekli, že jedeme na tři lídry vepředu. Snažili jsme se ty tři lidi tam dostat. Jsem rád, že máme ve sněmovně zastoupení všech tří stran. Ale opravdu jsem to nečekal, když jsem byl na šestém místě. Je to pro mě šok.

Co na to řekla vaše manželka? Přece jenom máte čtyři děti.

Sedí vedle mě. Jsme velká rodina, máme malé děti. Je to zásah a nečekali jsme to.

Půjdete do toho?

No když jsem tu důvěru dostal… Dcera kroutí hlavou, že ne. Samozřejmě do toho ale půjdu. Nechci se však stát hlasovacím automatem. A když nějakou práci dělám, tak ji chci dělat pořádně. Budu muset časem vyhodnotit, jestli budu sedět na více židlích naráz, jestli se to dá zvládnout.

Jste starostou Svitav a máte práci i na Pardubickém kraji. Tušíte už teď, že nějakou pozici pustíte?

Zůstávám všude, ještě jsem nezačal práci poslance vykonávat, ale čas ukáže, jak to bude dál.

A když se podíváte dopředu, víte, jestli byste opustil post starosty nebo raději ten krajský?

Svitavy mám jako srdcovou záležitost. Za těch jedenáct let se nám s místostarostou Pavlem Čížkem podařilo hodně věcí prosadit a dotáhnout. Máme rozdělaných hodně úkolů a i do nového programovacího období máme dost plánů. Rád bych u toho byl, protože jsme tomu věnovali hodně času. Je to i o diskuzi, sednout si s místostarostou a o všem se pobavit. Nerad bych házel víc práce na něho. Teď mě čeká nějaké bilancování, diskuze s lidmi v mém nejbližším okolí a nastavení, jak budu dál fungovat.