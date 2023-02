Od povolávacího rozkazu uplynuly pouhé čtyři hodiny a David Hynek se svým čtyřnohým parťákem stáli v Ostravě na letišti , odkud odletěli do Turecka. S českým USAR týmem prohledávali trosky v tureckém Adiyamanu. Hlavním úkolem psovodů po velmi silném zemětřesení bylo vyhledávání zavalených lidí.

FOTO, VIDEO: Sezemičtí se vrátili k tradici. Veselý průvod přilákal zástupy lidí

Pro pardubického kynologa a jeho německého ohaře se jednalo o druhou zahraniční misi. Premiéru měli s Darrenem před třemi lety v libanonském Bejrútu, kde výbuch ve skladu, v němž byly uskladněny stovky tun ledku amonného, doslova srovnal město se zemí.

„Po zkušenosti z Bejrútu už si o tom, co nás na místě čeká, nepředstavuji nic. Realita je vždycky jiná,“ popsal hasič Hynek, který před rychlým odjezdem stihl jen dovybavit své pohotovostní předpřipravené zavazadlo.„Nasazení bylo výrazně složitější. Náročnější jak po psychické, tak fyzické stránce, lidí i psů,“ svěřil se Hynek.

Desetimetrové hromady sutin

Záchranáři prohledávali i osmipatrové budovy, které se sesunuly do desetimetrové hromady sutin. „Psi museli prolézat do všech možných skulin v troskách budov nebo museli vylézt v podstatě na nejvyšší místa těch sutin,“ zdůraznil kynolog.

Zemětřesení v Turecku



Zemětřesení o síle 7,8 stupně z 6. února zabilo v Turecku 41 020 lidí. Obětí v sousední Sýrii je podle odhadů OSN zhruba 6000, celková bilance tedy činí přibližně 47 000 mrtvých. Záchranáři po přeživších v devíti tureckých provinciích pátrali bezmála dva týdny.

Po čtyřech dnech se českém týmu podařilo ze sutin zříceného domu zachránit první živé lidi, 17letou dívku a 47letou ženu. Na otázku, jaký je to pocit, když tým společně zachrání lidský život, psovod odpovídá jasně. „Je to strašně dobrý pocit. Dobrý pocit je i to, když pes vyštěká bohužel mrtvé tělo, protože je potřeba ty lidi dostat k rodinám. Pohřbít je s úctou,“ popsal Hynek.

Psovody v Turecku překvapilo, jak rychle se psi na místě přizpůsobili hledání těl obětí. „Pes je vycvičený na hledání živých osob. Tam se ale stalo, že když psi už nenacházeli přeživší, tak se zaměřili na to, co je tomu nejbližší,“ popsal smutnou realitu záchranář.

V České republice je současně kolem 20 psů, kteří mohou zasahovat v tuzemsku. Pro zahraniční mise je vycvičeno pouze 10 psů. Hynek proto na svého psího svěřence Darrena nešetří chválou. Toho teď po povinné čtrnáctidenní karanténě a veterinárních prohlídkách čeká opět výcvik.

Nedostatečně oblečené seniory na nočních toulkách hledali strážníci

Po návratu do Česka tým přivítal ministr vnitra Vít Rakušan, poděkovat přišel i turecký velvyslanec v Česku Egemen Bagis. V letištní hale pak překvapila záchranáře početná turecká skupina, která jim poděkovala za odvedenou práci.